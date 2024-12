Windows 11 24H2 : Découvrez les nouvelles fonctionnalités qui arrivent en décembre !

Microsoft prévoit une mise à jour majeure pour Windows 11 ce mois de décembre, lors du Patch Tuesday. Cette version 24H2 promet des nouveautés qui vont directement impacter votre expérience utilisateur. Voici un aperçu des fonctionnalités attendues et des améliorations pensées pour vous simplifier la vie.

Windows 11 24H2 : une barre des tâches revisitée pour plus de simplicité et de contrôle

La barre des tâches va recevoir des améliorations significatives. Vous pourrez choisir un affichage compact pour libérer de l’espace. Cette option permet aussi de masquer les secondes dans l’horloge système. Grâce à ces modifications accessibles depuis les paramètres, votre interface sera plus personnalisable que jamais.

De plus, l’icône de notification deviendra ajustable selon vos besoins. Fini les distractions inutiles : adaptez l’affichage directement via les paramètres de notification. Microsoft offre ici une solution pensée pour améliorer votre productivité et rendre votre bureau plus fonctionnel.

Des outils enrichis pour une meilleure gestion au quotidien

Les « jump lists », ces menus rapides liés aux applications, vont évoluer. Vous pourrez désormais lancer des programmes en mode administrateur via une combinaison simple : Shift + Enter. Cela simplifie la gestion des tâches avancées, tout en intégrant ces options directement au menu Démarrer. Une manière pratique de gagner du temps.

Autre nouveauté intéressante : une page de paramètres nommée « Dynamic Lighting » fera son apparition. Cette fonctionnalité centralisera la gestion des effets lumineux pour vos appareils RGB compatibles. Autrement dit, plus besoin de multiplier les applications ! Vous pourrez personnaliser vos périphériques avec des motifs variés comme « Wave » et « Gradient ».

Un gestionnaire des tâches plus informatif et des détails pour les connaisseurs dans Windows 11 24H2

Le Gestionnaire des tâches devient un allié incontournable pour surveiller vos disques. Vous pourrez facilement identifier leur type (SSD ou HDD) et leur bus (NVMe ou SATA) dans la section Performance. Une vraie avancée pour mieux comprendre votre matériel.

Microsoft étend aussi le mode sombre et ajuste la mise à l’échelle du texte aux boîtes de dialogue de déconnexion. Ces petits ajustements rendent l’expérience plus harmonieuse, surtout pour les écrans haute résolution.

Enfin, de nouveaux gestes tactiles et des raccourcis narratifs seront introduits. Ces améliorations, combinées à des corrections de bugs, font de cette mise à jour une étape importante pour Windows 11. Préparez-vous à découvrir un système plus intuitif, fluide et agréable au quotidien.