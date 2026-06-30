Test – UGREEN Nexode Air 65W et MagFlow Air 10 000 mAh : le duo compact qui ne me quitte plus

Lorsque je pars quelques jours, je cherche toujours à réduire le nombre d’accessoires dans mon sac. Pourtant, entre le chargeur du smartphone, celui de l’ordinateur portable et une batterie externe, la place manque vite. Durant une semaine, j’ai remplacé mon équipement habituel par deux nouveaux accessoires UGREEN : le chargeur Nexode Air 65 W et la batterie externe MagFlow Air 10 000 mAh. Mon objectif était simple : vérifier si leur format ultra compact permettait réellement de voyager plus léger sans faire de compromis sur les performances. Après plusieurs journées passées entre le bureau, les transports et quelques déplacements, le constat est clair : ces deux accessoires misent avant tout sur la mobilité, mais sans sacrifier la vitesse de recharge.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

UGREEN signe ici un duo particulièrement convaincant. Le Nexode Air 65 W impressionne par son faible encombrement tout en rechargeant rapidement un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. De son côté, la MagFlow Air exploite pleinement la norme Qi2 pour offrir une recharge magnétique rapide et fiable. Ces deux accessoires s’adressent clairement aux utilisateurs mobiles qui souhaitent voyager léger tout en profitant de performances dignes de modèles bien plus imposants.

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Le duo UGREEN est-il vraiment aussi compact qu’il en a l’air ?

La première surprise arrive dès l’ouverture de la boîte. Les deux accessoires sont particulièrement soignés. Les finitions inspirent confiance et les matériaux donnent immédiatement une impression de qualité. UGREEN reste fidèle à son image de fabricant premium, sans tomber dans l’excès.

Le Nexode Air 65 W est étonnamment petit pour une telle puissance. Une fois pris en main, il paraît presque irréel face aux anciens chargeurs de 65 W que j’utilisais encore récemment. J’ai rapidement pris l’habitude de le laisser dans la poche avant de mon sac à dos. Là où un chargeur classique prenait toute la place, celui-ci disparaît presque complètement. Pourtant, il reste capable d’alimenter sans difficulté un ordinateur portable récent grâce à la technologie GaN. Et ça c’est super pratique !

La MagFlow Air suit exactement la même philosophie. Malgré ses 10 000 mAh, son format reste particulièrement discret. Son épaisseur limitée permet de continuer à utiliser confortablement le téléphone pendant la recharge.

J’apprécie également l’intégration du câble USB-C directement dans la batterie. Ce détail paraît anodin sur le papier. Pourtant, il m’a évité plusieurs fois de chercher un câble oublié au fond du sac. Ce câble intégré devient rapidement indispensable au quotidien.

Après plusieurs jours d’utilisation, aucune rayure importante n’est apparue malgré les nombreux transports. Les deux accessoires donnent véritablement l’impression d’avoir été pensés pour accompagner les utilisateurs nomades plutôt que rester sur un bureau.

Que valent les performances de recharge du Nexode Air 65 W et de la MagFlow Air ?

Après plusieurs jours d’utilisation, ce sont finalement les performances qui m’ont le plus convaincu. Un accessoire compact est intéressant, mais seulement s’il tient ses promesses une fois branché. Heureusement, UGREEN ne s’est pas contenté de réduire les dimensions. Le Nexode Air délivre jusqu’à 65 W grâce à la technologie GaN. Cette puissance lui permet d’alimenter aussi bien un smartphone qu’une tablette ou un ordinateur portable récent. Durant mon test, je l’ai utilisé principalement avec un Nothing Phone (3), un iPad et un ordinateur portable.

En pratique, les résultats sont excellents. Mon smartphone est passé d’environ 20 % à près de 70 % en une trentaine de minutes. C’est exactement ce que j’attends d’un chargeur moderne lorsque je dois repartir rapidement. De plus, il alterne intelligemment la recharge rapide puis charge équilibrée puis charge d’entretien afin de ne pas fatiguer la batterie du smartphone.

J’ai également rechargé un PC entre deux rendez-vous. En une quarantaine de minutes, la batterie avait récupéré environ 50 %, ce qui permet largement de poursuivre plusieurs heures de travail sans chercher une prise. Autre point appréciable, le chargeur chauffe très peu. Même après plusieurs recharges successives, la température reste parfaitement maîtrisée.

La MagFlow Air se montre tout aussi convaincante. Grâce à la certification Qi2, l’alignement magnétique est immédiat. La batterie reste parfaitement en place. Le câble USB-C intégré est rapidement devenu mon mode de recharge préféré. Je n’ai plus besoin d’emporter un câble supplémentaire pour alimenter la batterie ou un autre appareil compatible USB-C. Ce petit détail change réellement le quotidien. En recharge magnétique Qi2, j’ai récupéré environ 35 % de batterie sur mon smartphone en 30 minutes. Lorsque j’utilise le câble USB-C, les performances augmentent encore et permettent une recharge beaucoup plus rapide puisque l’on passe de 15W à 30W.

Faut-il acheter les accessoires UGREEN Nexode Air et MagFlow Air ?

Après cette semaine d’utilisation, je comprends parfaitement l’intérêt de ce duo. UGREEN ne cherche pas uniquement à proposer des accessoires puissants. La marque mise surtout sur la simplicité d’utilisation et la mobilité. J’ai particulièrement apprécié leur faible encombrement. Ils trouvent facilement leur place dans une poche de veste, une sacoche ou un petit sac à dos. Pourtant, leurs performances restent dignes d’accessoires beaucoup plus imposants.

Le Nexode Air conviendra parfaitement aux étudiants, aux télétravailleurs, aux voyageurs ainsi qu’aux professionnels qui déplacent régulièrement leur ordinateur portable. Sa puissance unique permet souvent de remplacer plusieurs chargeurs.

La MagFlow Air s’adresse davantage aux utilisateurs de smartphones compatibles Qi2 qui souhaitent prolonger facilement leur autonomie sans transporter une batterie massive. Son format compact encourage réellement à l’emporter tous les jours, ce qui n’est pas toujours le cas des batteries plus volumineuses.

J’ai particulièrement apprécié la stabilité de la connexion magnétique. Même en marchant ou dans les transports, la batterie reste correctement fixée au téléphone. Je n’ai jamais eu besoin de la repositionner. Enfin, les deux accessoires peuvent facilement être utilisés ensemble. Le Nexode Air recharge rapidement la MagFlow Air avant un départ, tandis que cette dernière prend ensuite le relais tout au long de la journée. Cette complémentarité devient rapidement un véritable confort.

Certes, leur tarif est supérieur à celui de nombreux accessoires génériques. Cependant, cette différence se justifie par la qualité de fabrication, les excellentes performances de recharge et surtout leur incroyable compacité.

Conclusion

Après une semaine passée avec le UGREEN Nexode Air 65 W et la MagFlow Air 10 000 mAh, je retiens avant tout leur excellent équilibre entre performances et mobilité. UGREEN a réussi à concevoir deux accessoires particulièrement compacts sans faire de compromis sur la vitesse de recharge. Le chargeur remplace facilement plusieurs blocs d’alimentation, tandis que la batterie externe assure plusieurs heures d’autonomie supplémentaires sans alourdir le sac. Leur tarif est certes un peu élevé, mais il s’explique par une qualité de fabrication irréprochable, des performances constantes et un véritable confort au quotidien. Si vous recherchez des accessoires fiables, peu encombrants et capables d’accompagner tous vos déplacements, ce duo mérite clairement sa place parmi les meilleures références actuelles.

Produit disponible sur UGREEN MagFlow Air Qi2 15W Ultra Slim Batterie Externe 10000mAh Câble USB C PD 30W Compatible avec MagSafe iPhone 17 16 15 14 13 12 Air Plus Pro Max Power Bank Induction Charge Magnétique (Gris)

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Prix constatés

UGREEN Nexode Air 65 W (ASIN : B0GDX2WHTZ) : environ 27,99 € sur Amazon.

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