Sony tente d’acquérir Kadokawa, la maison mère de FromSoftware : la firme confirme ! 

Projet d’exclusivité ou d’expansion de son royaume ? Pour l’instant, rien n’est sûr. Mais ce qu’on sait, c’est que Sony cherche à acquérir Kadokawa Corporation. Ce nom ne vous dit sans doute rien, pourtant, il s’agit d’une grosse pointure dans le milieu du divertissement. Cette firme est la maison mère de FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring) et Dwango (Niconico). Sony détient déjà une fraction des parts de Kadokawa, mais apparemment, le géant veut encore plus, comme le confirme Kadokawa elle-même. Explications.

Kadokawa confirme l’offre d’acquisition de Sony, mais…

Alors que Sony est resté muet sur son intention d’acquérir Kadokawa, cette dernière l’a officiellement confirmé. Le 20 novembre dernier, Takeshi Natsuno, le PDG de Kadokawa a publié un communiqué déclarant avoir reçu la fameuse lettre de Sony. Il a tout de même précisé que pour le moment, aucune décision n’a été encore prise.

“Il existe des articles sur l’acquisition de Kadokawa Corporation par Sony Group Inc. Cependant, cette information n’est pas annoncée par la société. La société a bien reçu une première lettre d’intention pour l’acquisition des actions de la société. Toutefois, aucune décision n’a été prise à ce jour. S’il y a des faits qui doivent être annoncés à l’avenir, nous le ferons en temps voulu et de manière appropriée”, déclare le PDG.

Pour l’instant, cette nouvelle n’affecte en rien les jeux issus des studios au sein de Kadokawa, dont FromSoftware. Mais si l’acquisition se confirme, le géant japonais aura les droits sur Elden Ring et les futurs jeux de From Software. Demon Souls est déjà propriété de Sony, donc il se pourrait bien que les prochaines sorties de FromSoftware soient limitées uniquement sur les plateformes PlayStation.

Pour information Kadokawa ne se limite pas seulement aux jeux vidéo. L’entreprise détient également un large panel d’anime et de manga, avec des franchises telles que Re:Zero et Delicious in Dungeon. Avec l’acquisition de Kadokawa, Sony pourra les ajouter à son service de streaming Crunchyroll.

Histoire à suivre de très près !