Test – Roccat Syn Buds Air : des écouteurs sans-fil dédiés au gaming

Après sa belle réussite sur le marché des périphériques gaming, ROCCAT continue sur sa lancée avec une introduction sur le marché de l’intra-auriculaire Bluetooth.

Ses écouteurs Syn Buds Air proposent un mode faible latence de 60 ms. Ainsi, Roccat promet un passage simplifié du PC à votre smartphone ou votre console nomade et une immersion de jeu optimisée.

Fiche technique : Roccat Syn Buds Air

Nom SYN BUDS AIR Connectivité Sans-fil Bluetooth Type Intra-auriculaire Microphone intégré Style Wireless Spécificités Mode faible latence de 60 ms

Contrôle tactile

Indice IPX4 Autonomie 20 heures (5h dans les écouteurs + 15 heures grâce au boîtier) Prix 99,99 €

Design

Présentés dans un boîtier rechargeable, les écouteurs Roccat Syn Buds Air affichent un design full black. Le boîtier est d’une taille moyenne, optimisé au maximum avec la taille des écouteurs. Il tient dans une poche sans problème. Le couvercle du boîtier reste facilement ouvert et se referme magnétiquement. Il permet de protéger et maintenir les écouteurs à l’intérieur. Ces derniers sont retenus par un système magnétique. Ce système est très résistant, il peut même s’avérer trop résistant. Cela représente un bon point pour le boîtier.

Les écouteurs, quant à eux, présentent une finition noire mate. Elle a l’avantage de résister aux taches et aux empreintes digitales. Le logo visuel Roccat est présent sur chaque écouteur, et permet de marquer l’emplacement de la touche tactile. Chaque écouteur possède une seule touche tactile légèrement creusée, où le logo est inscrit. Cela permet de retrouver rapidement l’emplacement de la touche. Un voyant LED se trouve sur chaque écouteur, sur la face intérieure. Il permet d’identifier si le couplage est activé et s’il est réussi.

Le design des Syn Buds Air empêche le bas des écouteurs (la branche) de frotter sur les oreilles. Ils sont très légers et confortables. Aucune douleur n’est présente, même après plusieurs heures d’écoute.

Avec ce design minimaliste, les écouteurs Roccat Syn Buds Air sont pensés pour plaire à un large public.

Confort et audio

Avec un design classique, les écouteurs Syn Buds Air se placent correctement dans les oreilles, après avoir trouvé votre paire d’embouts auriculaires parmi le choix proposé. Avec les embouts moyens, le confort est correct. Pour autant, les écouteurs suivent les traits du visage et surtout le mouvement des oreilles. Dès que vous allez sourire, les écouteurs vont se déplacer dans l’oreille.

Les embouts utilisés jouent sur la qualité sonore et le ressenti. Les écouteurs offrent un son complet, avec une égalité entre le médium et les aigus. Le son présente une clarté, avec une bonne séparation des canaux, utile pour les jeux et la musique.

Les écouteurs Roccat ne sont pas faits pour pratiquer une activité sportive. Ils glissent très facilement à cause de la transpiration. Il faut tout le temps les réajuster. Ils disposent d’une classification IPX4, la sueur et la pluie légère ne sont donc pas un problème.

Pour les touches tactiles, vous aurez le droit à plusieurs fonctionnalités, mais vous ne pourrez pas utiliser ces touches pour diminuer ou augmenter le volume. Pourtant, cette fonctionnalité représente une attente principale pour des écouteurs Bluetooth.

Les Syn Buds Air ne présentent pas d’ANC ou d’annulation du bruit. La réduction du bruit se fait uniquement en changeant les embouts auriculaires, en contrepartie d’un confort réduit.

Autonomie

Le boîtier des Syn Buds Air est doté d’un port USB-C à l’arrière permettant le rechargement via le câble fourni. Avec ses 3 voyants LED à l’avant, vous pourrez connaître la capacité de charge restante dans le boîtier. Ce dernier fournit jusqu’à 3 recharges complètes des écouteurs, soit une autonomie de 15 heures d’écoute contenue dans le boîtier.

Les écouteurs Syn Buds Air affichent une autonomie d’environ 5 heures d’écoute. Dans notre test, cette autonomie s’est révélée assez proche de celle annoncée par le constructeur, environ 4 h 20 à 4 h 30 d’écoute.

L’avantage du boîtier est la recharge rapide des écouteurs. Il suffit de les placer dans le boîtier, et ces derniers se rechargent. Pour connaître le pourcentage de batterie restant dans les écouteurs, il faudra passer par l’application SYN BUDS AIR, ou directement dans le Bluetooth de votre téléphone.

Application

Les écouteurs Syn Air Buds sont dotés du Bluetooth 5.1. Pour autant, ils ne disposent pas de la connexion multipoint.

Pour accéder à l’application SYN Buds Air, il vous faudra activer la location et le Bluetooth. Après une inscription, vous pourrez accéder à tous les paramètres des écouteurs.

L’application affiche d’abord la batterie de chaque écouteur. Vous pourrez ensuite régler l’égaliseur parmi 4 profils préinstallés : signature sonore, amplification des basses, amplification des basses et des aigus, et pour finir, amplification vocale. À noter qu’il n’est pas possible de customiser l’égaliseur des écouteurs, ce qui est le cas pour les écouteurs SkullCandy.

Vous aurez ensuite accès à la personnalisation des fonctions des écouteurs. Les fonctions standards sont présentes sur les écouteurs, et ne peuvent pas être modifiées. Il n’y a que les fonctions personnalisées qui peuvent être modifiées. En réalité, il n’y a que 3 fonctions par écouteur, et chaque fonction ne peut être que déplacée d’un niveau à un autre. Ainsi, la fonction avance rapide peut être paramétrable selon « un seul appui », « appuyer deux fois », ou « trois appuis ». Ces paramétrages sont très limités.

Les écouteurs Syn Buds Air ont la particularité de posséder le mode Jeu. Il permet de porter la latence en dessous de 60 ms. Avec les microphones présents dans chaque écouteur, vous pourrez également communiquer soit par appel, soit lors d’une conversation in game. La qualité des micros est très correcte pour cette gamme de prix. La configuration à double microphone capte bien la voix.

Le deuxième volet de l’application affiche plusieurs informations, dont la version de l’app, la version du firmware, et les différentes informations légales.

L’application Syn Buds Air est à l’image des écouteurs, très simpliste.

Conclusion : Roccat Syn Buds Air

Tout au long de ce test, Roccat a clairement précisé son objectif : faire des écouteurs minimalistes, avec des fonctions minimalistes. Pour autant, la qualité des Syn Buds Air est présente, tant sur le confort d’écouteur, que sur l’audio. Les écouteurs de Roccat ont aussi adopté un mode jeu qui se relève intéressant pour les parties de gaming mobile.

Roccat a présenté un produit de bonne qualité, mais il reste plusieurs éléments à améliorer pour vraiment recommander pleinement ses écouteurs sans-fil. Des mises à jour du firmware proposant de nouvelles fonctionnalités sont nécessaires, ainsi qu’un confort d’écoute avec des embouts auriculaires adaptés.

