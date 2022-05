Test – Push Active Skullcandy : des écouteurs taillés pour les sportifs

Fin 2021, la marque Push Active a présenté sa nouvelle gamme d’écouteurs True Wireless : les Skullcandy Push Active. Petite particularité, ces écouteurs intègrent la nouvelle technologie Skull-iQ qui permet d’accéder directement à l’assistant vocal personnel, sans configuration.

Nom Push Active Skullcandy Connexion Bluetooth 5.2 Autonomie 10 heures (écouteurs) 34 heures (avec recharges via le boîtier) Poids 95 grammes (écouteurs et boîtier) Annulation active du bruit (ANC) Non Certification IP55 Couleurs Black/Orange

Dark Bleu/Green

Light Grey/Blue Prix public 79,99 €

Un design agressif

Skullcandy a réussi le pari d’un design agressif, avec un boîtier full black, avec un logo gris foncé sur le dessus, et un intérieur orange. Le seul indice que l’on peut trouver pour deviner la couleur intérieure est la protection orange de l’entrée USB-C pour la recharge qui se trouve à l’arrière du boîtier.

Après ouverture du boîtier, on remarque tout de suite le fond orange mêlé avec le noir. C’est l’un des plus beaux designs réalisés pour un boîtier d’écouteurs. Les Pusch Active intègrent également une touche orange, rappel de la couleur intérieure du boîtier.

Les écouteurs, quant à eux, sont noirs, avec la présence du logo Skullcandy, un bouton orange à la base et un voyant au centre de l’écouteur. Vous pourrez remarquer l’intégration d’un microphone sur chacun des écouteurs. Cela permet d’avoir une captation pour le Voice Control même dans des environnements bruyants comme une salle de sport.

Les écouteurs Skullcandy Pusch Active

L’utilisation des écouteurs est simple et la synchronisation très rapide.

Avant tout, activez le Bluetooth de votre smartphone. Ensuite, ouvrez le boîtier et attendez que les deux écouteurs affichent le voyant bleu. Celui-ci indique que les deux écouteurs sont synchronisés. Le Voice Control s’active directement. Vous pourrez ainsi contrôler les écouteurs Push Active Skullcandy sans les mains, mais en anglais.

Il ne vous reste plus qu’à les sortir du boîtier et de les placer dans vos oreilles. La position dans les oreilles est très simple et rapide. Le confort est vraiment présent. Le maintien est constant, même lors des cessions de running ou de CrossFit. Avec la certification IP55, vous n’aurez plus peur de faire du sport sous la pluie et vous pourrez transpirer sans vous soucier.

Le maintien des Push Active est remarquable. Leurs crochets supra-auriculaires flexibles sont confortables, et la présence de plusieurs tailles d’embouts permet d’optimiser le maintien des écouteurs.

Les écouteurs Push Active sont tactiles et peuvent se contrôler via plusieurs commandes.

Autonomie et boîtier

Le boîtier est design tout en étant fonctionnel. En plus de transporter et de protéger les écouteurs Push Active, il emporte 34 heures de recharge, soit 44 heures de batterie au total. Le boîtier intègre 4 voyants représentant les différents niveaux de recharges restants. Ces voyants indiquent également lorsque le boîtier est en cours de rechargement et lorsqu’il est complètement chargé.

Il permet également une synchronisation ultra rapide des écouteurs et ainsi, de vous éviter des manipulations fastidieuses.

Les écouteurs se rechargent à l’intérieur du boîtier et présentent une autonomie de 10 heures. Pour autant, à chaque fois qu’ils sont rangés dans le boîtier, ils se rechargent. C’est l’assurance d’avoir toujours des écouteurs chargés à 100%, et prêts pour votre sport.

Le boîtier se recharge via un câble USB-A vers USB-C. Il vous faudra une base en USB-A pour pouvoir recharger le boîtier. Le câble de recharge est très court.

Application Skullcandy

Les écouteurs Push Active sont livrés avec leur application Skullcandy disponible sous Android et iOS. Après avoir couplé les écouteurs avec votre smartphone, vous pourrez lancer l’application et ainsi accéder à de nombreux paramètres.

Pour utiliser pleinement les capacités de l’application Skullcandy, il vous sera demandé d’activer le Bluetooth et la géolocalisation.

L’application Skullcandy permet d’afficher les écouteurs, la batterie et l’état de connexion. Vous pourrez également contrôler le volume et la commande vocale mains libres « Hey Skullcandy … ».

Elle intègre également un égaliseur avec plusieurs préréglages et une possibilité de personnalisation. Vous disposez des préréglages : musique, podcast, films ou personnalisé. Le mode Conscient permet d’amplifier les sons externes tout en écoutant votre musique. Cette fonctionnalité est intéressante pour les sports collectifs en salle, comme la Zumba ou les cours collectifs.

D’autres fonctionnalités sont aussi intégrées à l’application, comme le réglage des boutons, la fonctionnalité prendre une photo via l’appareil photo de votre smartphone, le partage d’audio, le Spotify Tap (contrôler Spotify directement avec la commande vocale), ou encore Trouver avec Tile (recherche les écouteurs perdus).

Galerie photos

Conclusion : Skullcandy Push Active

Avec une fiche technique complète, les Push Active Skullcandy sont clairement destinés aux sportifs. Ils résistent à l’eau et à la sueur, IP 55. Leur manipulation est très simple, même d’une seule main, l’appareillage se fait rapidement, et il est stable. Pour ce qui est du maintien, ils fournissent un ajustement fiable pour le fitness, Crossfit et autres sports HIIT. Les conversations d’appels sont claires, et le contrôle est facile (en anglais pour l’instant).

L’autonomie est vraiment bonne, avec environ 10 heures d’écoute pour les écouteurs seuls. Et à cela s’ajoutent 34 heures de recharge grâce au boîtier. Les écouteurs se rechargent à chaque fois qu’ils sont dans le boîtier.

La seule remarque à faire est au niveau des basses. Celles-ci pourraient être plus fortes et plus profondes.

