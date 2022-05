Google Photos : de nouveaux filtres pour mieux retranscrire les couleurs de peau

Google vient d’annoncer le lancement des filtres Real Tone sur son application de stockage de photos et vidéos dans le cloud. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Google Photos propose plus d’authenticité et de détails dans les nuances de couleurs de peau. La nouveauté commence à être déployée sur l’application pour smartphone Android.

De meilleures nuances de couleurs de peau pour Google Photos

En octobre 2021, Google est venu annoncer les Pixel 6. Ces smartphones ont d’ailleurs le droit à différentes fonctionnalités photo inédites, dont Real Tone. Grâce à ces filtres, l’appareil photo vient proposer plus de nuances aux différentes couleurs de peau en les retranscrivant avec plus d’authenticité et de détails. La firme américaine expliquait ainsi que son objectif était « que les appareils photo et les produits d’imagerie Google fonctionnent de manière plus équitable pour les personnes de couleur ».

Depuis le lancement de cette fonctionnalité, Google est venu préciser durant la Google I/O 2022, s’étant déroulé en ce mois de mai, que Real Tone serait prochainement disponible sur d’autres smartphones et services. Finalement, le compte Twitter officiel d’Android vient de partager une mise à jour à ce sujet. En effet, nous venons d’y apprendre que les filtres commençaient à être déployés sur l’application Google Photos pour smartphones Android. Le site Android Central a ajouté de son côté que cette nouveauté sera aussi disponible à l’avenir sur la version web du service et l’application iOS.

À titre d’information, les filtres Real Tone se basent directement sur l’échelle Monk Skin Tone, et ont été co-développés par Google avec Ellis Monk, professeur adjoint de sociologie à l’université de Harvard. Cette échelle de ton de peau vient prendre en compte 10 points précis sur les photos prises, se voulant représentatifs et inclusifs, notamment chez les personnes avec des couleurs de peau plus foncées.

The new Real Tone filters in @GooglePhotos are starting to roll out today on #Android! https://t.co/bGulTKb9EI — Android (@Android) May 24, 2022

