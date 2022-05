OpenSwim : un casque à conduction osseuse pour nager en musique

Shokz est leader mondial de la technologie à conducteur osseuse. Dans le cas où vous aimeriez partir nager ou faire une activité aquatique tout en profitant de votre musique favorite, sachez qu’un casque embarque cette technologie : le OpenSwim.

Le casque à conduction osseuse OpenSwim

Pour commencer, nous vous rappelons que les casques à conduction osseuse permettent d’écouter de la musique sans avoir à mettre un dispositif dans les oreilles (écouteurs) ou les recouvrants (casque traditionnel). Au sujet de l’OpenSwim, le produit est un casque sans fil, non Bluetooth. Les musiques sont ainsi stockées directement dans le produit, plus précisément jusqu’à 1 200 chansons grâce à une capacité de stockage de 4 Go.

Profitant d’une compatibilité avec les bonnets de bain, les lunettes de natation et les bouchons d’oreille, le OpenSwim de Shokz peut être porté dans de multiples occasions dans le cadre d’activités aquatiques, que ce soit à la piscine ou à la plage, pour nager ou surfer par exemple.

Certifié IP68, le casque à conduction osseuse est résistant à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur (que ce soit en eau douce ou salée), mais aussi à la poussière. L’autonomie annoncée par la marque est de 8 heures à un volume sonore de 60 %. La recharge prend moins de 2 heures. Pour finir, le OpenSwim pèse seulement 30 grammes.

D’ores et déjà disponible en bleu et en noir, le Shokz OpenSwim est affiché à un tarif de 159,95 € en France.

À titre d’information, Shokz propose aussi d’autres casques à conduction osseuse adaptés à l’activité physique en extérieur, comme les OpenMove (89,95 €), OpenRun (139,95 €) ou encore OpenRun Pro (189,95 €).