Sony annonce le WH-1000XM5 : un casque avec une réduction de bruit améliorée et un nouveau design

Lors d’un évènement, Sony a dévoilé son nouveau casque haut de gamme : le Sony WH-1000XM5. Cette nouvelle génération embarque bien évidemment plusieurs nouveautés, dont une réduction de bruit améliorée, mais surtout un design flambant neuf.

Les nouveautés du Sony WH-1000XM5

Comme supputé, l’évènement de lancement annoncé pour le jeudi 12 mai 2022 était bien dédié au casque Sony WH-1000XM5. Succédant au WH-1000XM4, cette nouvelle version vient offrir plus améliorations notables pour les consommateurs.

Pour commencer, parlons du plus marquant : le design. En effet, Sony a fait le choix de revoir complètement cette gamme avec une refonte esthétique majeure. Le plus notable est la présence d’un arceau plus fin tout en gardant son rembourrage ; ainsi qu’un système de fourche positionné au centre de chaque écouteur pour ajuster la hauteur des oreillettes. Le Sony WH-1000XM5 tend ainsi à se rapprocher du Bose Headphones 700 au niveau du design, mais aussi de la compacité étant donné que les deux modèles ne peuvent pas se plier. Pour finir, les matériaux ont un petit évolué avec la présence de plastique recyclé et d’un cuir souple synthétique.

Avec cette nouvelle génération, Sony s’engage à proposer la meilleure réduction de bruit du marché. Pour répondre à la concurrence du Bose QC 45 ou encore l’AirPods Max, la firme nippone annonce avoir fait passer le nombre de micros de 4 sur le WH-1000XM4 à huit sur le WH-1000XM5. Pour traiter au mieux les bruits ambiants, une puce V1 est maintenant présente dans chaque oreillette. Pour les baroudeurs, sachez qu’un capteur de pression atmosphérique est de la partie pour détecter lorsque vous êtes dans l’avion et que le tissu technique présent sur les micros permet de filtre les bruits du vent.

Au niveau de l’audio, le casque profite de l’algorithme DSEE Extreme de Sony afin d’améliorer la qualité des fichiers audios compressés. Les transducteurs sont cependant plus petits sur cette génération, passant de 40 mm à 30 mm. Cependant, ils embarquent des diaphragmes plus légers et rigides en fibre de carbone qui devrait assurer un rendu sonore similaire au WH-1000XM4. Le casque est toujours compatible avec le Bluetooth multipoint et prend en charge le format LDAC.

Pour vos appels, quatre micros sont de la partie et une intelligence artificielle vient travailler pour isoler au mieux retranscrire votre voix dans un environnement bruyant. Le Sony WH-1000XM5 conserve ensuite des fonctionnalités de son prédécesseur : le capteur de port ; l’option mettant en pause la musique quand on parle ; les commandes tactiles ; les assistants vocaux ; ou encore la réduction de bruit adaptative en fonction de votre localisation ou activité ; ainsi que l’autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée.

Le casque sera disponible fin mai 2022 en France au prix de 419 €. Deux coloris seront proposés : noir ou argent.