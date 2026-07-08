Tata Communications dynamise la connectivité Inde-Singapour avec succès

Le digital continue de relier le monde. Récemment, Tata Communications annonce des investissements majeurs pour dynamiser la connexion Inde-Singapour. Une avancée de taille pour rendre la connectivité plus rapide, smart et sûre.

Renforcement du corridor numérique Inde-Singapour par Tata Communications

Tata Communications prend une longueur d’avance en renforçant le corridor numérique entre l’Inde et Singapour. Grâce à l’acquisition de nouvelles capacités de fibre optique sous-marine, l’entreprise ambitionne de rapprocher les marchés asiatiques. Ce corridor devient ainsi l’un des plus stratégiques pour les entreprises, le cloud et l’intelligence artificielle (IA).

Investissements majeurs dans les câbles sous-marins et la fibre optique

Pour atteindre ses objectifs, Tata Communications s’implique dans deux chantiers majeurs :

L’intégration d’un nouveau câble sous-marin reliant Bombay à Singapour.

reliant Bombay à Singapour. La participation à un consortium pour un câble entre Chennai et Singapour, actif en 2029.

Ce réseau solide permettra d’assurer une connexion à haut débit et à faible latence entre les deux continents.

Des solutions de connectivité évolutives prêtes pour l’intelligence artificielle

Les nouveaux réseaux câblés et terrestres de Tata Communications offrent une connectivité évolutive et résiliente. Les entreprises profitent de solutions comme IZO™ DC Dynamic Connectivity ou IZO™ Multi-cloud connectivity, conçues pour l’IA et le cloud. Ces options intègrent des fonctions avancées : auto-réparation, provisionnement automatique, et disponibilité maximale. Ainsi, la connexion reste fluide, même face à une forte demande de données.

En résumé, avec ces investissements, Tata Communications sécurise sa place de leader des solutions de connectivité en Asie. Ce renouvellement du corridor numérique Inde-Singapour ouvre la voie à une croissance rapide, fiable, et tournée vers l’avenir, au service des entreprises et de l’économie digitale mondiale.

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