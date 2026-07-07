Meta défie Amazon et Google en lançant son propre service cloud

La maison mère de Facebook change radicalement de modèle économique en se lançant sur un tout nouveau marché technologique. Selon des révélations récentes de Bloomberg, Meta développe actuellement son propre service d’infrastructure cloud. Cette initiative majeure vise à rentabiliser les investissements colossaux que l’entreprise réalise depuis des années dans ses centres de données de dernière génération.

Une diversification stratégique au-delà de la publicité en ligne

Historiquement, Meta finance ses projets les plus audacieux grâce aux revenus massifs de sa plateforme publicitaire globale. Les gains des réseaux sociaux soutiennent ainsi le développement des mondes virtuels et de la réalité augmentée. Par exemple, le groupe pousse activement ses technologies d’intelligence artificielle auprès du grand public, invitant les utilisateurs à succomber à l’élégance et à offrir des lunettes Meta AI à leurs proches pour démocratiser ses outils connectés. Cependant, la firme souhaite désormais diversifier ses sources de revenus directes en vendant de la puissance informatique brute.

Meta veut confronter Amazon et Google

La création de cette offre commerciale positionne immédiatement la multinationale face aux leaders historiques du secteur. Meta va concurrencer de front Amazon Web Services, Google Cloud et les nouvelles infrastructures de SpaceX. Pour piloter cette transition d’envergure, l’entité interne nommée Meta Compute centralise les opérations depuis le mois de janvier dernier. Cette division conçoit des offres sur mesure comprenant la location directe de puissance de calcul et l’accès exclusif à ses modèles de langage avancés.

Le déploiement d’un plan d’investissement de 600 milliards de dollars

Cette offensive commerciale s’appuie sur une stratégie financière particulièrement agressive sur le sol américain. Le géant de la tech prévoit d’investir la somme astronomique de 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici l’année 2028. En parallèle, l’entreprise recrute à grands frais les meilleurs experts mondiaux pour composer son équipe dédiée à la superintelligence artificielle. Ce réseau dense de data centers n’hébergera plus seulement les applications maison, mais servira de moteur informatique pour les entreprises tierces.

Une infrastructure moderne au service des nouveaux agents autonomes

Pour le grand public, l’accès aux modèles fondamentaux comme Muse Spark AI reste gratuit sur Instagram, WhatsApp et Facebook. Néanmoins, l’émergence de ce cloud professionnel va accélérer le déploiement d’agents autonomes avancés capables de gérer des tâches complexes pour les professionnels. Meta optimise constamment ses infrastructures réseau afin de garantir une fluidité parfaite à cette nouvelle génération de services connectés.