Succombez à l’élégance : Offrez des lunettes Meta AI et boostez le style de vos proches

Pour que chaque jour compte, il est temps de chercher un présent à la fois pratique et branché. Cette année, oubliez les cadeaux classiques ! Les lunettes Meta AI, dernier accessoire high-tech signé Meta, incarnent la touche tendance incontournable. Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes et leur look affirmé, elles vont séduire tous les amoureux de tech… et de style.

Ray-Ban Meta : l’élégance connectée

La collection Ray-Ban Meta continue d’évoluer en misant sur de nouveaux modèles et de nouvelles couleurs. Amateurs de design intemporel ? Les célèbres Skyler, Wayfarer et Headliner n’ont jamais autant brillé, notamment avec les coloris Shiny Transparent Peach ou Matte Transparent Peach. Cette saison, Meta s’adresse aussi aux parents qui portent des lunettes de vue grâce à l’ajout des modèles optiques Blayer et Scriber.

Que vous souhaitiez immortaliser vos souvenirs, écouter de la musique discrètement ou documenter vos performances au quotidien, ces lunettes s’adaptent à tous les styles de vie. À partir de 419€, il existe une multitude de combinaisons de verres et de montures. Les fans de Ray-Ban trouveront leur bonheur sur meta.com, avec toujours plus de choix.

Oakley Meta Vanguard : taillées pour le sport

Pour les férus d’aventure ou de sport, les Oakley Meta Vanguard deviennent votre meilleure alliée. Leur monture enveloppante et leurs fonctionnalités mains libres permettent de capturer chaque exploit, que ce soit en course à pied, à vélo ou durant vos séances de fitness en plein air. La vraie nouveauté réside dans les verres Prizm™ Transitions, adaptatifs à toutes les luminosités.

Déclinées en plusieurs coloris et proposées dès 549€, ces Oakley s’adaptent aussi bien à votre look qu’à vos performances. Prête à affronter autant les sentiers boueux que les journées ensoleillées, cette gamme met la barre haute pour le cadeau sportif idéal. Pour tout découvrir, rendez-vous sur meta.com.

Oakley Meta HSTN : audace et modernité

Envie d’un style qui sort de l’ordinaire ? Les Oakley Meta HSTN se distinguent par leur look sportif, idéal pour les parents actifs. Qu’il s’agisse d’enchaîner une réunion, une balade urbaine ou une partie de golf improvisée, ces lunettes répondent présent. Des verres Prizm™ conçus pour l’extérieur, des couleurs comme Light Curry ou Prizm™ Dark Golf, et une connectivité sans faille garantissent des moments toujours capturés et partagés.

Le choix s’élargit encore avec de nouveaux coloris saisonniers et des modèles spécifiquement pensés pour les golfeurs. Disponibles à partir de 439€, elles conviennent à tous les tempéraments créatifs ou sportifs. Toute la gamme reste visible sur meta.com.

Cette année, offrez le cadeau qui accompagnera chaque instant et chaque activité, sans jamais sacrifier le style. Dites-nous en commentaire quel modèle vous fait le plus envie ou partagez vos coups de cœur avec la communauté du Café du Geek !