Révolutionnaire : Hoora séduit avec son nouveau modèle de jeu instantané

La startup française Hoora fait parler d’elle ! Jeune pousse prometteuse, elle vient d’annoncer une levée de fonds de 1,1 million d’euros pour révolutionner l’univers du divertissement mobile. Le concept est simple, mais diablement efficace : offrir un accès instantané à des milliers de jeux, sans téléchargement.

Hoora, l’appli qui veut casser les codes du jeu mobile

Avec Hoora, plus besoin de patienter ou d’encombrer votre téléphone. Un swipe, des milliers de jeux apparaissent aussitôt à l’écran. Plus de boutiques d’applications laborieuses, plus d’attente interminable : tout se joue dans un flux continu, pensé pour une expérience aussi fluide que possible. La jeune entreprise a pris la mesure du marché mondial, qui pèse aujourd’hui plus de 90 milliards de dollars. Face à ce géant, elle propose une vraie rupture.

Le principe plaît ! Hoora a déjà testé son appli en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse. Résultat ? Des performances record : coût d’acquisition utilisateur bien plus bas que la concurrence et, surtout, un engouement net chez les jeunes, friands de nouveauté et d’instantanéité.

Un financement pour accélérer et innover

Ce tour de table réunit investisseurs, entrepreneurs du numérique et influenceurs. Pour Hoora, c’est un vrai coup de boost. L’argent récolté va servir à renforcer la plateforme, tout en développant de nouvelles fonctionnalités sociales et communautaires. “Nous avons conçu Hoora pour que chaque jeu se lance instantanément et redéfinisse la manière de jouer sur mobile”, s’enthousiasme Flavien Marianacci, cofondateur et CTO de la startup.

Romain Mussault, fondateur et CEO, voit loin : “Hoora n’est pas seulement une application de jeux, c’est un nouveau format de divertissement : celui d’une génération qui scrolle plus qu’elle ne télécharge.” Après avoir conquis l’Europe, la startup vise désormais le marché américain. Les premiers tests y sont d’ailleurs déjà très encourageants.

Hoora ne compte pas s’arrêter là. À terme, la startup compte bâtir un modèle économique inspiré de Spotify, où les développeurs pourront publier leurs jeux et être rémunérés. De quoi créer un écosystème équitable et pérenne, autant pour les créateurs que pour les joueurs.

Avec cette levée de fonds, Hoora s’impose parmi les acteurs à surveiller dans le jeu mobile. Prêt à swiper pour découvrir la nouvelle façon de jouer ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce concept et partagez l’info autour de vous !