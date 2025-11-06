Zenmuse L3 : une avancée remarquable pour la cartographie aérienne

DJI frappe fort avec le lancement du Zenmuse L3, un système LiDAR aérien longue portée et haute précision. Pensé pour les professionnels, il promet de révolutionner la cartographie aérienne grâce à des performances jamais vues. Découvrons ensemble les points forts de cette innovation majeure pour la géospatiale.

Une avancée majeure dans la cartographie aérienne professionnelle

Le Zenmuse L3 s’impose comme une nouvelle référence en cartographie aérienne. Il est équipé d’un LiDAR de 1 535 nm capable de détecter jusqu’à 950 mètres. Même sur des surfaces peu réfléchissantes, la précision reste optimale. Grâce à ses deux caméras RVB de 100 MP et son système de positionnement précis, ce module permet d’accélérer la collecte de données sur de vastes zones.

Des performances LiDAR inégalées pour une précision maximale

Le cœur du Zenmuse L3 est un LiDAR puissant conçu pour une performance exceptionnelle. Sa fréquence d’impulsion atteint deux millions de points par seconde avec jusqu’à 16 retours simultanés. Cette puissance facilite la détection d’éléments fins comme des fils électriques ou des branches. De plus, la divergence minimale du faisceau garantit une mesure très précise, y compris à grande portée.

Des applications géospatiales élargies pour les professionnels

Le Zenmuse L3 se distingue par sa polyvalence. Il répond aux besoins des levés topographiques, de l’inspection d’infrastructures, de la foresterie et des opérations d’urgence. Sa capacité de traiter jusqu’à 100 km² de terrain par jour, et de générer en un seul vol des livrables variés comme les orthophoto-plans ou les modèles numériques de terrain, le place en tête des solutions actuelles.

Ainsi, le Zenmuse L3 de DJI révolutionne la collecte de données géospatiales. Grâce à une technologie avancée, une efficacité remarquable et une intégration complète, il ouvre de nouvelles opportunités aux professionnels. Pour ceux exigeant à la fois rapidité et précision, le Zenmuse L3 est désormais une référence incontournable.

