Puissance époustouflante : ASUS ROG Strix 2026 promet l’excellence gamer

ASUS frappe fort, une nouvelle fois, avec sa gamme ROG Strix, destinée à tous les gamers avides de puissance et de style. En effet, la marque vient d’annoncer l’arrivée des ROG Strix G16 et G18 édition 2026, deux laptops gaming conçus pour offrir des performances inégalées et, ainsi, répondre aux attentes des joueurs les plus exigeants.

Des performances hors-norme grâce aux dernières technologies

Sous le capot, ASUS n’a pas fait dans la demi-mesure. Les ROG Strix G16 et G18 embarquent le tout nouveau processeur Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus, accompagné d’un GPU jusqu’à la GeForce RTX™ 5080 Laptop. Ce duo de choc permet d’offrir une expérience de jeu ultra fluide, même dans les titres AAA gourmands ou lors des compétitions d’esport.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à leur capacité IA de nouvelle génération, ces machines peuvent aussi gérer sans broncher les applications créatives les plus lourdes. Les joueurs bénéficient également des prouesses du DLSS 4 et du Multi Frame Generation pour des graphismes encore plus époustouflants.

Refroidissement, personnalisation et design signature

Pour accompagner cette montée en puissance, ASUS mise sur son système ROG Intelligent Cooling. En effet, la technologie Tri Fan, la chambre à vapeur intégrale et le radiateur thermique en sandwich constituent ainsi une combinaison complète. De ce fait, tous les ingrédients sont réunis pour garantir des performances constantes, même lors de longues sessions de jeu intensives.

Autre point fort, le châssis de la série 2026 facilite la maintenance : accès sans outil, SSD et RAM facilement remplaçables, baies Q Latch… De quoi satisfaire ceux qui aiment garder la main sur leur machine. Côté look, les laptops arborent les fameux ROG Nebula Displays et l’éclairage RGB full surround qui caractérisent l’esthétique Strix.

Le ROG Strix Scar 18 : la future star pour 2026

Mais ASUS ne compte pas s’arrêter là. La marque prépare un nouveau monstre : le ROG Strix Scar 18, attendu pour le second trimestre 2026. Ce modèle premium intégrera lui aussi le Core Ultra 9 290HX Plus, mais pourra aller encore plus loin avec une GeForce RTX 5090 Laptop et un TDP système en forte hausse. L’objectif ? Repousser toutes les limites actuelles du gaming sur laptop, en performance graphique comme en IA.

Alors, ces nouvelles machines ASUS ROG Strix G16 et G18 vous font-elles rêver ? Quels sont vos critères essentiels pour un laptop gaming en 2026 ? N’hésitez pas à partager vos envies et vos retours en commentaire, ou à relayer cette actu brûlante auprès de votre team de gamers !