McDonald’s Turquie lance une campagne originale pour la sécurité routière

McDonald’s Turquie surprend avec une initiative créative axée sur la sécurité routière. À l’approche des vacances, la marque veut sensibiliser les conducteurs et les accompagner sur la route grâce à McCafé. Sa nouvelle campagne, « Drink & Drive », revisite un message universel pour rappeler l’importance de la vigilance au volant.

Une campagne de sensibilisation innovante sur la sécurité routière

Avec l’augmentation des déplacements durant les fêtes, McDonald’s Turquie place la sécurité au cœur de ses préoccupations. La campagne « Drink & Drive » offre une vision originale et positive du célèbre avertissement « Don’t Drink and Drive ». Ici, la marque encourage à boire du café pour rester alerte et attentif pendant la conduite. Ce message s’adresse à tous ceux qui prennent la route, que ce soit pour un court trajet ou une longue aventure.

Le concept « Drink & Drive » pour encourager la vigilance au volant

Pour faire passer son message, McDonald’s Turquie joue avec les mots. Le slogan « Drink & Drive » met en valeur McCafé et invite les conducteurs à choisir un café lors de leurs pauses. Les visuels mélangent arches dorées célèbres et marquages routiers, rappelant l’importance d’être bien réveillé au volant. Cette idée s’inscrit dans une communication plus humaine, ancrée dans le quotidien des clients et leurs moments de voyage.

Des visuels originaux sur les routes emblématiques de Turquie

La campagne met en avant des routes connues pour leur difficulté, comme le col de Kuşyuvası, la route Mersin-Alanya ou le parcours Bursa-Domaniç. Ces dimensions visuelles symbolisent les défis du conducteur et soulignent l’importance de rester concentré. Grâce à un design impactant, McDonald’s Turquie rend visible partout le message de sécurité, que ce soit sur les affiches, en ligne ou dans ses restaurants.

En résumé, McDonald’s Turquie réussit à combiner sécurité routière et expérience client. La campagne « Drink & Drive » invite chaque conducteur à garder l’esprit vif grâce à McCafé. C’est une initiative qui marque les esprits et démontre l’engagement de la marque pour des routes plus sûres. Alors, avant de reprendre le volant, pensez à une pause café : votre sécurité compte.

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