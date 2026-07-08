J’avais pris en main la ROG Flow Z13 il y a quelques mois. Une tablette qui se prend pour un PC gamer, un clavier qui se détache, une béquille intégrée : le format m’avait convaincu. J’en avais tiré un test complet, à lire ici.

Asus me renvoie aujourd’hui la même machine, mais habillée pour l’occasion. Voici la ROG Flow Z13 en édition Kojima Productions, baptisée « Decennium ». Elle célèbre les dix ans du studio d’Hideo Kojima.

Ce n’est donc pas un nouveau test. La base technique ne bouge presque pas, et je l’ai déjà décortiquée. Ici, tout se joue sur le design. Et sur une facture qui grimpe très haut.

Dès l’allumage, l’emblème Ludens veille sur l’écran.

Une Flow Z13 relookée par Kojima Productions

Le changement saute aux yeux dès l’allumage. À l’écran, l’emblème Ludens monte la garde. C’est la mascotte du studio, ce crâne casqué que connaissent les fans de Death Stranding. Asus a travaillé la machine main dans la main avec Hideo Kojima et l’artiste Yoji Shinkawa. Le résultat porte un nom de couleur : Decennium Gold. Un doré sourd, presque laiton, loin des ors clinquants. Le dos de la tablette garde sa fameuse fenêtre « mecha », mais réinterprétée façon KJP.

Le dos ajouré reprend le motif mecha, ici traité en Decennium Gold. Le doré mat de l’édition Decennium, loin des ors criards du gaming habituel. Le clavier folio adopte la teinte, avec quelques touches dorées du plus bel effet.

Sous le maquillage, on retrouve la Z13 que je connais. Écran 13,4 pouces 2,5K à 180 Hz, puce AMD Ryzen AI MAX+ 395, clavier folio aimanté. Une seule vraie différence sur la fiche : la mémoire. Mon modèle de test montait à 32 Go. Cette édition passe à 128 Go de RAM unifiée, avec 1 To de stockage. Pour le reste — connectique, autonomie, performances — rien ne change. Tout est déjà dans le test.

Ludens partout : casque, souris et tapis assortis

L’édition ne s’arrête pas à la tablette. Asus décline toute une collection ROG aux couleurs du studio. J’ai pu essayer le casque ROG Delta II, la souris ROG Keris II Origin et le grand tapis ROG Scabbard II XXL. Le trio joue la même partition : blanc cassé, touches dorées, emblème Ludens gravé. L’ensemble respire la cohérence.

La souris Keris II Origin, sobre et siglée Ludens. Le casque Delta II reprend le même blanc et les mêmes accents dorés.

Et surtout, ça reste sobre. On est loin du gaming criard, bardé de RGB et impossible à poser dans un salon. Le tapis blanc, par exemple, m’a tapé dans l’œil. Il est grand, propre, et se fond sur n’importe quel bureau. Chaque accessoire tient déjà la route pris séparément. Réunis, ils forment un vrai petit écosystème de fan.

Une valise, des goodies et un clavier réservé à la presse

Le soin va jusqu’à l’emballage. La tablette arrive dans une valise rigide assortie, façon flight-case. On y trouve aussi un flight tag siglé ROG et KJP, plus une planche de stickers « For Ludens Who Dare ». Cerise sur le gâteau pour les fans : Asus offre un code du jeu Death Stranding 2: On The Beach, à récupérer via Armoury Crate.

La tablette voyage dans une valise rigide assortie, façon flight-case.

Asus a même glissé un clavier mécanique dans le colis presse. Celui-là ne se vend pas dans le commerce. C’est un objet de kiff, pensé pour le plaisir de la découverte plus que pour le catalogue. Un clin d’œil sympa, à défaut d’être un argument d’achat.

Ce qu’il faut retenir

Cette Flow Z13 Kojima Productions ne cherche pas à mieux jouer que l’originale. Elle cherche à faire plaisir. Et elle y arrive. Le design est superbe, l’écosystème cohérent, l’ambiance Death Stranding parfaitement rendue. Reste le nerf de la guerre : le prix. La tablette seule s’affiche à 4 099 €. Les trois accessoires ajoutent près de 470 € de plus. On dépasse donc allègrement les 4 500 € pour l’ensemble complet.

Un ticket d’entrée qui pique. À ce tarif, on ne parle plus vraiment d’un achat raisonné, mais d’un objet de collection. Si l’univers de Kojima vous parle, l’addition se justifie. Sinon, la Z13 « classique » fait exactement le même travail pour bien moins cher. Reste à voir combien de Ludens franchiront le pas.