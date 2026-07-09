Actualités

Puissance et liberté : SanDisk révolutionne le stockage gaming

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 9 juillet 2026
2 minutes de lecture
Sandisk étoffe sa gamme Optimus avec deux nouvelles références

La marque SanDisk frappe fort sur le marché du stockage avec deux nouveaux SSD ultra-rapides pensés pour les gamers sur PS5, XBOX et PC. Avec l’arrivée des SanDisk Optimus GX PRO 850P™ NVMe SSD pour PS5® et du SanDisk Optimus GX 7100X™ NVMe SSD pour ROG XBOX Ally [X] et PC, la gamme SanDisk Optimus™ s’élargit et affirme ses ambitions sur le terrain du jeu vidéo nouvelle génération.

Des SSD taillés pour la PS5®

Le premier de ces nouveaux fers de lance, le SanDisk Optimus GX PRO 850P, affiche clairement la couleur. Il s’agit d’un stockage officiellement sous licence PlayStation®, testé, certifié et arborant un design exclusif frappé du logo PlayStation®. Cela permet aux joueurs PS5 de stocker, lancer et profiter de davantage de jeux, avec la garantie d’une compatibilité optimale.

L’argument massue ? Ce SSD propose jusqu’à 8 To de stockage, de quoi laisser une place royale aux titres AAA toujours plus volumineux. Côté vitesse, SanDisk annonce des pointes à 7 300 Mo/s en lecture et 6 600 Mo/s en écriture grâce à l’interface PCIe® Gen 4.0. Le dissipateur thermique intégré veille à garder une expérience de jeu fluide, même lors des plus longues sessions.

Render_SNDK_Optimus_GX_PRO_850X_No Capacity_Right_HR
Render_SNDK_Optimus_GX_Pro_850P_for_PS5_Left_HR
Render_SNDK_Optimus_GX_PRO_8100_No Capacity_Left_HR

Plus d’espace aussi pour XBOX et PC

Le SanDisk Optimus GX 7100X™ vise de son côté les possesseurs de ROG XBOX Ally (X) et les utilisateurs PC. Son intégration complète avec l’écosystème XBOX garantit un stockage plug-and-play pour vos jeux favoris et toutes les futures mises à jour.

La capacité grimpe jusqu’à 4 To, parfaite pour garder sous la main une ludothèque XXL. Les performances sont également à l’honneur, avec des vitesses pouvant atteindre 7 250 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Ce SSD s’appuie sur la technologie TLC 3D NAND de nouvelle génération, synonyme d’efficacité énergétique et de fiabilité.

Une gamme Optimus très complète

Les joueurs et créateurs ne sont pas en reste. Toute la gamme SanDisk Optimus™ se décline désormais sur la boutique SanDisk et chez plusieurs revendeurs. Au menu : le GX PRO 8100 NVMe™ SSD en PCIe® 5.0 pour les pros, le GX PRO 850X jusqu’à 8 To, ou encore le GX 7100M pensé pour le jeu mobile, compatible Steam Deck, Surface ou MSI Claw.

Avec ces nouveautés impressionnantes, SanDisk prouve qu’il a compris les besoins des gamers modernes. Et vous, êtes-vous prêts à booster votre console ou votre PC avec l’un de ces nouveaux SSD ? Partagez votre avis ou vos questions dans les commentaires !

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 9 juillet 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

Articles similaires

Holy
Test – HOLY Starter Pack : Ce pack de boissons en poudre tient-il ses promesses ?
il y a 1 heure
Kyriba et Merge facilitent les paiements en stablecoins pour les multinationales.
Paiements en stablecoins : une avancée majeure pour les entreprises
il y a 2 heures
Flytxt s’associe à Digicel Trinidad pour optimiser l’engagement client avec l’IA.
Flytxt booste l’expérience client de Digicel Trinidad grâce à l’IA
il y a 4 heures
Robotique humanoïde : Novares et Innov8 font entrer les robots dans le secteur de la sous-traitance automobile
Révolution positive : robots humanoïdes au service des ouvriers – une nouvelle ère pour l’industrie
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page