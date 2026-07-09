Puissance et liberté : SanDisk révolutionne le stockage gaming

La marque SanDisk frappe fort sur le marché du stockage avec deux nouveaux SSD ultra-rapides pensés pour les gamers sur PS5, XBOX et PC. Avec l’arrivée des SanDisk Optimus GX PRO 850P™ NVMe SSD pour PS5® et du SanDisk Optimus GX 7100X™ NVMe SSD pour ROG XBOX Ally [X] et PC, la gamme SanDisk Optimus™ s’élargit et affirme ses ambitions sur le terrain du jeu vidéo nouvelle génération.

Des SSD taillés pour la PS5®

Le premier de ces nouveaux fers de lance, le SanDisk Optimus GX PRO 850P, affiche clairement la couleur. Il s’agit d’un stockage officiellement sous licence PlayStation®, testé, certifié et arborant un design exclusif frappé du logo PlayStation®. Cela permet aux joueurs PS5 de stocker, lancer et profiter de davantage de jeux, avec la garantie d’une compatibilité optimale.

L’argument massue ? Ce SSD propose jusqu’à 8 To de stockage, de quoi laisser une place royale aux titres AAA toujours plus volumineux. Côté vitesse, SanDisk annonce des pointes à 7 300 Mo/s en lecture et 6 600 Mo/s en écriture grâce à l’interface PCIe® Gen 4.0. Le dissipateur thermique intégré veille à garder une expérience de jeu fluide, même lors des plus longues sessions.

Plus d’espace aussi pour XBOX et PC

Le SanDisk Optimus GX 7100X™ vise de son côté les possesseurs de ROG XBOX Ally (X) et les utilisateurs PC. Son intégration complète avec l’écosystème XBOX garantit un stockage plug-and-play pour vos jeux favoris et toutes les futures mises à jour.

La capacité grimpe jusqu’à 4 To, parfaite pour garder sous la main une ludothèque XXL. Les performances sont également à l’honneur, avec des vitesses pouvant atteindre 7 250 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Ce SSD s’appuie sur la technologie TLC 3D NAND de nouvelle génération, synonyme d’efficacité énergétique et de fiabilité.

Une gamme Optimus très complète

Les joueurs et créateurs ne sont pas en reste. Toute la gamme SanDisk Optimus™ se décline désormais sur la boutique SanDisk et chez plusieurs revendeurs. Au menu : le GX PRO 8100 NVMe™ SSD en PCIe® 5.0 pour les pros, le GX PRO 850X jusqu’à 8 To, ou encore le GX 7100M pensé pour le jeu mobile, compatible Steam Deck, Surface ou MSI Claw.

Avec ces nouveautés impressionnantes, SanDisk prouve qu’il a compris les besoins des gamers modernes. Et vous, êtes-vous prêts à booster votre console ou votre PC avec l’un de ces nouveaux SSD ? Partagez votre avis ou vos questions dans les commentaires !