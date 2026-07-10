Plongez dans l’immersion : Flexus, la puissance sonore pour vibrer devant le Foot

Klipsch s’impose comme un acteur incontournable pour tous ceux qui veulent vivre leur passion du football avec intensité. À l’approche du grand rendez-vous sportif de 2026, la marque américaine mise sur sa toute dernière gamme audio : Flexus. Son objectif ? Plonger les supporters au cœur de l’action grâce à un son immersif, sur-mesure… et tout simplement spectaculaire.

Flexus, la gamme qui fait vibrer

Qu’on se le dise : rien ne remplace une ambiance de stade. Pourtant, Klipsch veut relever le défi avec sa gamme Flexus. Cette série modulable permet à chacun de créer un système audio personnalisé : barre de son, caisson de basses, enceintes surround, tout devient possible. Vous aimez les basses puissantes qui font frissonner au moindre but ? Ajoutez le caisson qu’il vous faut. Vous préférez l’immersion totale lors des grosses actions ? Optez pour les enceintes surround Atmos. Klipsch promet une restitution fidèle, qu’il s’agisse des acclamations en tribunes ou du souffle court des commentateurs.

La gamme se démarque aussi par la variété de ses barres de son. Trois modèles sont proposés pour répondre à tous les besoins et tous les budgets :

Klipsch Flexus Core 100 : 399 €

: 399 € Klipsch Flexus Core 200 : 499 €

: 499 € Klipsch Flexus Core 300 : 1 199 €

L’idée ? Adapter la solution à chaque salon, sans jamais renoncer à la performance.

Un son sur mesure, qui évolue avec vous

Mais Klipsch ne s’arrête pas là. La marque pousse la modularité à son maximum. Vous pouvez compléter votre équipement selon vos envies grâce à :

Klipsch Flexus Sub 100 : 349 €

: 349 € Klipsch Flexus Sub 200 : 599 €

: 599 € Klipsch Flexus Surround 100 : 299 €

: 299 € Klipsch Flexus Surround 200 Atmos : 499 €

Vous commencez par une barre de son ? Il suffit, plus tard, d’ajouter caissons ou satellites pour étoffer votre installation. Klipsch donne la possibilité de personnaliser chaque détail. À chacun de « composer son système à son image », comme le revendique la marque. Évolution, adaptabilité, et surtout plaisir auditif.

La gamme Flexus est disponible chez tous les revendeurs agréés. Si vous comptez vibrer devant les matches de 2026 comme jamais, c’est peut-être le bon moment pour booster votre salon ! Dites-nous, quelle configuration rêveriez-vous d’avoir pour vivre la ferveur du foot à fond ? Partagez vos idées en commentaire ou sur nos réseaux !