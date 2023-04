MacBook Air OLED, Galaxy S23 & Vivo X Fold 2 – Tech Express

Dans ce numéro du Tech Express, nous abordons les dernières actualités liées aux produits électroniques. Au programme : l’annonce d’un nouveau MacBook Air OLED prévu pour 2024 chez Apple, une mise à jour majeure améliorant la qualité photo du Galaxy S23 de Samsung, Amazon qui va informer ses clients sur les produits fréquemment retournés, un lancement confirmé du Vivo X Fold 2 en avril avec une fuite sur la fiche technique, et enfin, les dernières informations confirmées sur la fiche technique du OnePlus Nord CE 3 Lite.

Les news Tech : MacBook Air OLED, Galaxy S23, Vivo X Fold 2

Le MacBook Air OLED est toujours en cours de développement, avec un lancement prévu en 2024. L’écran OLED de 13,3 pouces serait développé par Samsung Display. LG Display produira quant à lui des dalles OLED pour les futurs iPad Pro. Enfin, le projet de développement pour le MacBook Air servira également à tester la production de masse des écrans OLED pour les futurs MacBook Pro.

Samsung déploie une mise à jour pour améliorer la partie photo des Galaxy S23 en Corée du Sud, et cela devrait arriver en Europe prochainement. La mise à jour inclut une meilleure netteté des photos, une réduction du scintillement pour les vidéos en basse luminosité avec le capteur ultra grand-angle et le mode Super Steady, une meilleure stabilisation vidéo en Full HD à 60 images par seconde, une amélioration de la reconnaissance faciale et de la stabilisation optique, ainsi qu’une meilleure stabilité pour les sujets en mouvement dans le cadre et une meilleure application de la Galerie.

Amazon met en place une nouvelle mention sur les pages produits, « Fréquemment retourné », pour limiter la pratique des retours coûteux. Cette nouvelle étiquette peut aider les utilisateurs à mieux s’informer sur la qualité du produit et inciter les vendeurs à améliorer la fiche descriptive et la qualité de leurs produits. Pour l’instant, cette mention n’est disponible que chez un petit groupe d’utilisateurs.

Les dernières news Droidsoft

Le Vivo X Fold 2 sera présenté en avril 2023. En attendant, le vice-président a déclaré que ce smartphone pliable sera utilisé pour le Forum de Boao 2023. La fuite d’un leaker a révélé que le téléphone possédera un capteur principal Sony IM866 de 50 Mpx.

OnePlus a annoncé la sortie prochaine du OnePlus Nord CE 3 Lite, un smartphone d’entrée de gamme avec un taux de rafraîchissement de 120 MHz, une puce Snapdragon 695, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67 W. Les informations ont été dévoilées par la marque, bien qu’aucune information n’ait encore été donnée sur son prix. Le 4 avril 2023, la nouvelle paire d’écouteurs OnePlus Nord Buds 2 sera également présentée.

Voilà pour ce numéro du Tech Express, vous êtes désormais à jour sur les actualités des produits électroniques ! N’hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer des dernières news high-tech !

Partagez vos réactions et commentaires ci-dessous, on a hâte de les lire !