MacBook Air OLED : Apple travaille toujours sur le produit, pour une sortie courant 2024

Le MacBook Air est à nouveau au centre des rumeurs, plus précisément le tant attendu modèle avec écran OLED. De nouveaux rapports viennent en effet de préciser quelques détails sur cet ordinateur portable. La bonne nouvelle, c’est que ce produit est toujours en cours de développement, confirmant à demi-mot son arrivée en 2024. En plus de cela, nous apprenons que la taille de l’écran serait un peu plus petite que le modèle actuel.

Depuis plusieurs mois, la technologie OLED chez Apple fait parler d’elle. Adopter sur de plus grands écrans, elle devrait tout d’abord faire son entrée sur les iPad Pro, avant d’arriver sur les MacBook. Le premier modèle d’ordinateur portable serait d’ailleurs le MacBook Air.

Dans un nouveau rapport, The Elec a expliqué que Samsung Display développait l’écran OLED de 13,3 pouces destiné à ce futur modèle. Cette information nous confirme donc qu’Apple planifie toujours d’adopter cette technologie dans les années à venir. Le lancement au cours de l’année 2024 continue ainsi de se profiler à l’horizon, comme le prédisait dernièrement l’analyste Ross Young.

En plus de cela, le média dévoile que LG Display a été choisi pour produire les dalles OLED des prochains iPad Pro de 11 et 13 pouces. Il est d’ailleurs précisé que l’entreprise n’ayant pas la capacité de production suffisante pour le MacBook Air, Apple aurait été poussé à se tourner vers Samsung. Nous apprenons au passage que Samsung Display sera aussi de la partie pour la production d’un écran OLED de 11 pouces pour un futur iPad.

Pour finir, ce rapport souligne que le projet de développement d’un écran OLED de 13,3 pouces pour un MacBook Air fait aussi office de test de production de masse d’écrans OLED pour les futurs modèles de MacBook Pro.

Informations supplémentaires : l’analyste Ross Young, spécialisé dans le marché des écrans, a partagé via un tweet réservé à ses abonnés que l’écran OLED du MacBook Air serait de 13,4 pouces, soit un peu plus petit que le modèle actuel (13,6 pouces) ; mais aussi que les MacBook Pro OLED devraient arriver en 2026.

