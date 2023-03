Galaxy S23 : une mise à jour vient grandement améliorer la partie photo

Même si les Galaxy S23 sont déjà de très bons photophones, quelques problèmes persistent depuis leur lancement. Samsung vient d’ailleurs de débuter le déploiement en Corée du Sud d’une mise à jour axée sur la partie photo de ces derniers smartphones haut de gamme. Nous avons même eu droit à des précisions de l’entreprise concernant les changements apportés.

Dans un nouveau rapport, le site SamMobile a relayé une récente publication sur le forum Samsung Community faite par un cadre de Samsung. Nous y apprenons qu’une nouvelle mise à jour est désormais disponible en Corée du Sud pour les Galaxy S23, connue sous le numéro de version S91xNKSU1AWC8 et pesant 922,88 Mo. Cela laisse ainsi présager son déploiement dans les jours à venir en Europe.

Le cadre de la firme sud-coréenne vient d’ailleurs préciser les changements apportés à la partie photo des Galaxy S23. Nous apprenons tout d’abord que la mise à jour vient améliorer la netteté des photos capturées et réduire le scintillement pour les vidéos en basse luminosité avec le capteur ultra grand-angle et le mode Super Steady.

En plus de cela, les Galaxy S23 profitent maintenant d’une meilleure stabilisation vidéo en Full HD à 60 images par seconde, et le choix automatique d’IPS quand la caméra arrière est utilisée a été désactivé. Samsung a ensuite corrigé le problème de mauvaise qualité quand le mode Nuit est désactivé, mais aussi celui des « fous intermittents » en améliorant les performances de la stabilisation optique.

En mode 50 Mpx et 200 Mpx, la netteté a été améliorée. En plus de cela, les bandes dans le ciel en luminosité moyenne et basse sont maintenant moins présentes. Samsung annonce aussi que le bug empêchant la reconnaissance faciale suite à un appel vidéo a été corrigé sur les Galaxy S23 avec la mise à jour. Nous apprenons aussi que le bug de ligne verte à gauche de l’appareil photo n’est plus.

Samsung explique ensuite avoir modifié l’algorithme de mise au point automatique « de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton de l’obturateur, l’appareil photo prend une photo même si le cadre n’est pas mis au point ou n’est pas complètement défini ». Ce paramètre est bien évidemment modifiable afin d’attendre la mise au point avant la capture de l’image.

Pour finir, la mise à jour des Galaxy S23 apporte une meilleure stabilité quand des sujets en mouvement sont dans le cadre ; et l’application Galerie permet de supprimer directement les photos capturées, même lorsqu’elles sont en cours de traitement.

