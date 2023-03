Apple WWDC 2023 : Casque Reality Pro, MacBook Air 15″ & iOS 17 – Tech Express

Voici l’édition du Tech Express du Vendredi 31 Mars 2023. Au programme : la WWDC 2023, où Apple annoncera iOS 17, le MacBook Air de 15 pouces et le casque Reality Pro. L’iPhone 15 Pro pourrait être équipé d’un bouton d’action pour accéder rapidement aux applications. En revanche, la production du casque de réalité mixte d’Apple est repoussée à la fin du troisième trimestre. Enfin, Android 12 est maintenant disponible sur les OnePlus 9 et 9 Pro, quant aux Google Pixel 6 et 6 Pro, les caractéristiques, la date de sortie et le prix ont été dévoilés.

Les news Tech : WWDC 2023, Reality Pro, MacBook Air

Apple annonce la tenue de la WWDC 2023 du 5 au 9 juin et prévoit le lancement de nouveaux produits tels que le casque Reality Pro, le Mac Pro et le MacBook Air 15 pouces. xrOS, système d’exploitation du premier casque de réalité mixte d’Apple, devrait être présenté. Les mises à jour de produits incluent iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17.

Les boutons des iPhone 15 Pro seront tactiles avec retour haptique et pourront fonctionner comme des boutons d’action personnalisables, remplaçant le commutateur Silencieux/Sonnerie. De plus, une nouvelle puce basse consommation permettra aux boutons haptiques de fonctionner même lorsque l’iPhone est éteint.

La production de masse du casque de réalité mixte d’Apple a été reportée de 1 à 2 mois. Ming-Chi Kuo estime que cela pourrait affecter les perspectives commerciales de l’appareil en raison de son prix élevé. Il doute également que cela entraîne un report de la date d’annonce, prévue pour la WWDC 2023.

Les dernières news Droidsoft

Samsung commence le déploiement de One UI 5.1 pour la Galaxy Tab A7 Lite en Inde. Cette mise à jour devrait être prochainement disponible en Europe, avec le patch de sécurité de février 2023 inclus. Les utilisateurs peuvent l’installer via la section Mise à jour logicielle dans les paramètres.

Voilà pour cette édition du Tech Express, avec des annonces alléchantes pour les amateurs de produits Apple et les dernières mises à jour de sécurité pour les utilisateurs de Galaxy Tab A7 Lite.