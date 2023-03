Amazon va informer ses clients sur les produits « fréquemment retournés »

Amazon s’apprête à améliorer l’expérience utilisateur sur sa plateforme d’e-commerce. En effet, un récent rapport a dévoilé la présence d’une nouvelle mention sur le site, venant notifier les produits qui sont « fréquemment retournés ». Cela devrait ainsi éviter de mauvaises surprises aux consommateurs. De son côté, Amazon n’aurait pas à financer le renvoi du produit dans ses entrepôts.

Amazon a l’avantage de proposer une politique de retour avantageuse pour ses clients, étant donné qu’elle est gratuite sur la majorité des produits vendus. Ainsi, le renvoi dans les entrepôts est 100 % pris en charge par le géant américain. L’objectif est maintenant de limiter cette pratique, pour bien évidemment faire des économies.

C’est ainsi que le site The Information vient de nous révéler la présence d’une nouvelle mention sur les pages produits : « Fréquemment retourné ». Ainsi, les utilisateurs d’Amazon peuvent ainsi rapidement se questionner sur la qualité du produit. L’objectif premier étant de les inciter à bien lire la description, pour ne pas acheter quelque chose qui ne correspond par à leurs attentes ; et de faire un tour dans les commentaires, pour identifier de possibles problèmes liés à ce produit.

Outre le fait de demander aux clients de mieux s’informer avant d’acheter, cette nouvelle étiquette présente sur les pages produits peut aussi être vectrice d’améliorations pour les vendeurs. En effet, ils pourraient être plus incités à revoir la fiche descriptive de leurs produits afin de délivrer des informations plus justes et mieux identifiables par les clients ; mais aussi améliorer la qualité de leurs produits.

Pour le moment, la nouvelle étiquette énonçant des retours fréquents est uniquement disponible chez un petit groupe d’utilisateurs. Nous ne savons donc pas encore lorsque Amazon décidera de l’étendre à l’ensemble de ses clients.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Amazon Prime Video lance le Pass Warner, apportant notamment les séries HBO !