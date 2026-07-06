Antaisolar dévoile une solution solaire prometteuse pour l’agriculture

Antaisolar vient de dévoiler une nouvelle avancée dans le secteur des énergies renouvelables. En effet, à l’occasion du salon Intersolar Europe 2026, l’entreprise a présenté une solution inédite de système de suivi solaire pour les installations agriphotovoltaïques. Ainsi, cette innovation marque un tournant stratégique pour Antaisolar, qui entend répondre aux défis de l’agriculture moderne tout en optimisant la production d’énergie solaire.

Une nouvelle solution solaire pour l’agriphotovoltaïsme durable

Grâce à cette nouvelle offre, Antaisolar mise sur la synergie entre agriculture et photovoltaïque. Le système de suivi solaire développé favorise la croissance des cultures tout en générant de l’électricité. Les panneaux créent un ombrage qui réduit l’évaporation, ce qui permet une utilisation plus efficace de l’eau dans les champs. Cette technologie assure également un double bénéfice économique : augmentation du rendement agricole et production d’énergie verte.

Des innovations techniques pour optimiser la rentabilité agricole

Le système propose une hauteur réglable, de 1,3 à 5 mètres, afin de s’adapter facilement à tous types de cultures. L’installation permet aussi le passage de machines de grande taille, ce qui simplifie le travail agricole. Doté de fondations robustes et d’une structure résistante aux intempéries, il garantit la stabilité même lors de tempêtes, de neige ou de grêle. Le système de commande SmartTrail intègre un mode récolte et plusieurs niveaux de protection. Enfin, la compatibilité avec toute la gamme Antaisolar offre une flexibilité maximale selon les besoins de chaque exploitant.

Antaisolar, un acteur mondial engagé dans la transition énergétique

Outre cette nouveauté, Antaisolar propose ses autres solutions comme le suiveur 1P AT-Spark, les gammes ALTRA et ALTIMA, et l’outil de conception SolarAid. Récompensée au niveau international, l’entreprise occupe la septième place mondiale parmi les fabricants de suiveurs solaires en 2026. Son engagement pour un monde plus vert se traduit par des services complets, de l’ingénierie sur mesure jusqu’à l’assistance locale rapide et durable.

En conclusion, Antaisolar confirme son ambition de transformer l’agriculture grâce à l’énergie solaire intelligente. Sa nouvelle solution de suivi solaire pour l’agriphotovoltaïsme ouvre la voie à une agriculture durable et profitable, tout en contribuant à la transition vers un futur bas-carbone. Un pas de plus vers l’autonomie énergétique des agriculteurs et une planète plus verte.

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