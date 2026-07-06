Test – Shark PowerDetect UV Reveal : propre partout, paumé en route

Les aspirateurs robots haut de gamme se multiplient, et Shark veut sa part du gâteau. La marque lance le PowerDetect UV Reveal, un robot laveur 2-en-1 affiché à 999 €. Sur le papier, il a tout d’un grand. Une lampe UV repère les taches invisibles. Une base se vide toute seule. Une serpillère frotte fort le sol. Je l’ai utilisé plusieurs semaines chez moi. À ce tarif, il flirte avec le très haut de gamme, désormais calé vers 1 500 €. Reste une question : un robot à 1 000 € peut-il encore se perdre sous une chaise ?

Notre avis en bref sur le Shark PowerDetect UV Reveal

Le Shark PowerDetect UV Reveal est un bon robot laveur, mais imparfait. Le nettoyage impressionne. On sent un vrai savoir-faire, surtout au lavage, avec une serpillère qui frotte fort. La base se vide seule et lave les lingettes à chaud. En revanche, la navigation déçoit. Le robot frôle les murs, rentre dans certains meubles, et s’est même bloqué sous une chaise. La solution nettoyante se dilue à la main, ce qui fait perdre du temps. Et son look un peu gamer ne plaira pas à tout le monde. À 999 €, il nettoie très bien mais se repère mal. Je lui mets 7,5/10.

Produit disponible sur Shark PowerDetect UV Reveal Robot aspirateur et nettoyeur, station de charge auto-vidante, filtration HEPA anti-allergène, tampon auto-nettoyant et séchant, StainDetect, DirtDetect, blanc AV3010XEEUWH

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Unboxing du Shark PowerDetect UV Reveal

Le déballage va à l’essentiel. On retrouve le robot sous housse, sa grande base, des lingettes de rechange et la documentation. Un flacon de solution nettoyante accompagne le tout. Le carton reste sobre, sans esbroufe. On comprend vite qu’on a affaire à un produit sérieux.

Le contenu de la boîte, dont le flacon de solution nettoyante à diluer.

L’installation ne pose aucun souci. On place la base contre un mur, on branche, on lance l’application Shark Clean. Le robot dresse sa carte en un seul passage. En quelques minutes, il est prêt à travailler. Sur ce point, rien à redire.

Design et ergonomie du Shark PowerDetect UV Reveal

Le design surprend un peu. Le robot reste noir et classique sur le dessus. Mais les autocollants violets et les pictogrammes lui donnent un côté presque gamer. On dirait par moments un produit pensé pour un setup RGB. Ce n’est pas désagréable, juste inattendu sur un aspirateur.

Sur le dessus, le robot reste sobre et soigné. Les touches violettes donnent ce petit air gamer.

Il faut aussi monter quelques petits éléments au premier démarrage. Rien de compliqué, mais leur utilité ne saute pas aux yeux. La molette centrale tombe bien sous la main pour les commandes physiques. L’ensemble reste correct, sans atteindre le niveau d’un objet vraiment premium.

Nettoyage et lavage : le vrai savoir-faire

C’est clairement le point fort du Shark. Le nettoyage est soigné, et on sent le savoir-faire de la marque. L’aspiration ramasse bien la poussière et les miettes. Mais c’est surtout au lavage que le robot brille. La serpillère vibrante frotte fort, façon HyperSonic, et le sol ressort vraiment propre.

La serpillère est plate et fixe, pas rotative.

Tout n’est pas parfait pour autant. La lingette est plate et fixe, pas rotative. Elle lave très bien là où elle passe. En revanche, elle n’atteint pas toutes les zones comme le ferait une serpillère rotative. Sur un robot à ce prix, on aurait aimé une couverture plus large. Le résultat reste propre, mais pas dans chaque recoin.

Navigation et détection : là où ça coince

C’est ici que le bât blesse. La détection d’obstacles m’a souvent déçu. Le robot frôle certains murs d’un peu trop près. Sur certains modes, il rentre carrément dans les meubles. J’ai des tables dont les pieds se relient par une barre basse. La plupart de mes robots passaient par-dessus sans souci. Lui se coince dedans.

Le module StainDetect, censé repérer les taches invisibles.

Le pire reste les blocages. Le robot s’est retrouvé coincé sous une chaise, sans réussir à ressortir. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu ça sur un aspirateur. La tourelle LiDAR de 10,4 cm n’aide pas à passer sous les meubles bas. La lampe UV repère bien les taches invisibles, c’est malin. Mais à quoi bon, s’il peine déjà à se déplacer ?

La base et l’entretien du Shark PowerDetect UV Reveal

La base fait partie des bons points. Elle vide le bac du robot toute seule, sans sac. Elle lave les lingettes à chaud, puis les sèche. Shark annonce jusqu’à 60 jours avant la moindre intervention. Elle remplit aussi le réservoir d’eau du robot automatiquement. Au quotidien, on l’oublie presque, et c’est tant mieux.

La base vide le bac et nettoie les lingettes toute seule. Deux bacs séparés : poussière auto-vidangée et eau propre. Le réservoir d’eau de la base, à compléter de solution nettoyante.

Un détail agace pourtant. La solution nettoyante se dilue à la main, directement dans l’eau. Chez Dreame, un bac dédié dose le produit tout seul, au fil du lavage. Ici, on dose nous-mêmes. On risque d’en mettre trop, donc d’en gaspiller. C’est une corvée en plus, dommage sur un produit de ce standing.

Conclusion : que vaut le Shark PowerDetect UV Reveal ?

Le Shark PowerDetect UV Reveal est un robot laveur attachant, mais frustrant. Son nettoyage est vraiment bon, surtout au lavage. La base autonome rend de vrais services. L’idée de la lampe UV reste maligne sur le papier. Pourtant, la navigation gâche un peu la fête. Un robot à 1 000 € ne devrait pas se bloquer sous une chaise.

À 999 €, il se place juste sous le très haut de gamme. Pour ce tarif, on attend un sans-faute. Le lavage répond présent, l’entretien aussi, mais la détection reste en retrait. C’est un produit correct, bien fini et facile à vivre. Il conviendra à ceux qui visent avant tout un sol vraiment propre. Les maniaques de la navigation, eux, regarderont ailleurs.

Produit disponible sur Shark PowerDetect UV Reveal Robot aspirateur et nettoyeur, station de charge auto-vidante, filtration HEPA anti-allergène, tampon auto-nettoyant et séchant, StainDetect, DirtDetect, blanc AV3010XEEUWH

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