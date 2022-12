Test : Evil West – 5 bonnes raisons d’y jouer… ou pas !

Présenté à la Gamescon 2022, Evil West avait brillé par son potentiel et son gameplay. Une ambiance de Far West mêlé à la sauce paranormale avec vampires et autres créatures, rien de tel pour faire un bon mélange, qui donne envie. Disponible depuis le 22 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC, Evil West ne fait pourtant pas l’unanimité.

Evil West, les cowboys affrontent les monstres

Au niveau de l’histoire, le jeu se déroule donc au Far West, mais dans un Far West un peu particulier. En effet, on incarne Jesse Rentier, qui travaille au profit de l’institut Rentier, tenu par son père William. L’objectif de l’institut est de protéger le monde de créatures toutes aussi horribles les unes que les autres. Malheureusement, les vampires attaquent l’institut Rentier et une terrible menace surgit alors. Jesse rentier va donc entrer en action pour résoudre tout cela.

Tout au long du jeu, impossible d’être surpris, car tout est linéaire et dirigé. Evil West manque d’identité et le fil conducteur n’est pas très original. Le jeu mise plutôt sur le gameplay et malgré ce scénario peu original, il peut rester intéressant.

Il est à noter que Evil West n’est pas un jeu qui se déroule en open world. C’est un parcours linéaire qui se déroule sous les bottes de Jesse Rentier, mais on peut toutefois rejouer chaque chapitre à volonté en variant les niveaux de difficulté. De quoi ravir ceux qui aiment les challenges du genre. Le mode mort permanent va offrir dans ce cadre-là un sacré défi !

Point amusant, Evil West propose un mode arachnophobie qui permet de supprimer l’affichage d’araignées pour les personnes phobiques. Plutôt bien vu. Il faut compter entre 10 et 15 heures de jeu pour arriver à bout de ce titre. Pour réaliser le 100%, il est nécessaire de terminer le jeu en difficulté maximum.

Des graphismes décevants pour ce jeu

Bien que prometteur au premier abord, Evil West n’est pas vraiment à la hauteur des espérances. Comme souvent le jeu propose deux modes au niveau des graphismes, un mode qualité ou un mode performance. Le premier offre un rendu 4K 30 fps qui n’offre pas la fluidité nécessaire pour ce jeu. Le second envoie du 60 FPS, mais en 1080p. C’est tout ou rien.

Autre mauvais point, la gestion de la colorimétrie. En effet, Evil West se déroule souvent dans des scènes obscures mais on a vite l’impression d’être dans la pénombre tellement c’est sombre. Pour les phases de jeu en plein air, il y a trop de lumière. Certes on peut jouer sur la luminosité mais cela dégrade le rendu.

Pour la bande-son, en revanche, celle-ci est vraiment bien travaillée. Les musiques collent parfaitement au jeu ainsi que les bruitages. Evil West fait le choix de la VOSTFR avec un excellent doublage. Par contre il faut aimer la VOSTFR qui peut parfois être dure à suivre pour les non-initiés.

5 bonnes raisons d’y jouer

Evil West est un jeu qui délivre une bonne ambiance dans un univers de Far West apocalyptique. C’est un jeu en mode bourrin qui va ravir les aficionados du genre, du zombie, du combat, des combos frénétiques, tout y est.

La bande-son est vraiment bonne, que ça soit dans les musiques du jeu ou dans les effets sonores. Tout colle bien avec l’ambiance du jeu.

Les cinématiques sont très bonnes et lancent bien les différentes étapes du gameplay. Malgré tout, cela reste des cinématiques et ne rend pas un jeu meilleur.

Evil West dispose d’un arbre d’amélioration. Ce dernier permet d’agrémenter l’expérience de jeu en améliorant les compétences et autres. Cela rajoute un peu plus de peps dans le gameplay.

La durée de vie du jeu est d’environ 10 à 15 heures. Cela parait court néanmoins pour ce type de jeu c’est suffisant, car plus serait lassant.

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

La colorimétrie du jeu n’est vraiment pas optimisée. Les couleurs sont trop prononcées et criantes. De plus le jeu se déroule dans une ambiance souvent sombre, mais on se retrouve vite à ne rien voir tellement c’est la pénombre. En revanche les scènes en plein jour sont trop lumineuses.

Evil West n’est pas à la hauteur des espérances au niveau de ses graphismes. On s’aperçoit vite que le jeu n’est pas optimisé avec ses deux modes graphiques, qualité ou performance, pour lesquels il faut faire un choix.

Le jeu est malheureusement trop dirigé. Ce n’est effectivement pas un open world, mais malgré tout il aurait fallu un peu plus de souplesse dans l’exploration pour lui donner un peu plus d’envergure.

Le jeu sur base sur un concept de combats quasi permanents. Cela devient rapidement redondant, notamment sur le fait de se battre souvent contre les mêmes ennemis, montres et autres créatures.

Evil West offre uniquement de la vostfr. Pour certains cela peut rebuter notamment parce que les dialogues se déroulent quasiment uniquement lors des cinématiques. Il faut donc avoir l’habitude de la vostfr pour ne pas rater des dialogues.

Conclusion

Très prometteur lors de son annonce, Evil West peine à convaincre. Malgré un concept plutôt sympathique et attractif, le jeu offre un bon défouloir. Malgré cela, les graphismes et la colorimétrie du jeu sont en deçà des attentes. La bande-son relève un peu le niveau. Néanmoins, le côté répétitif est présent et le scénario manque d’originalité. Le système d’amélioration est bien vu, mais il reste sous-exploité. Evil West reste un jeu avec du potentiel. Cependant, on a l’impression qu’il est, lui aussi, est sous-exploité au vu de ses capacités.

