AIRRANE – Le leader de la séparation du gaz au CES 2023

AIRRANE est un leader pionnier en technologie de solutions de membranes innovantes pour la séparation de gaz. De la production de membranes en fibres creuses à la conception, la fabrication et la maintenance de modules de membranes et de systèmes de séparation, l’objectif d’AIRRANE est de devenir votre fournisseur unique en matière de technologie avancée de membranes pour la séparation de gaz.

Quels sont les produits AIRRANE?

Les membranes de séparation de gaz sont de très fines fibres creuses à travers lesquelles différents mélanges de gaz sont alimentés. Alors que les gaz traversent les tubes, un processus appelé perméation sélective (diffusion-absorption) nous permet de séparer les gaz en utilisant

Les gaz qui permeent plus rapidement et en plus grande quantité sont collectés à l’extérieur de la fibre creuse en tant que perméats, tandis que les gaz qui ne permeent pas si bien et restent à l’intérieur de la fibre jusqu’à ce qu’ils atteignent l’autre extrémité sont séparés en tant que rétentats. Selon les propriétés du gaz souhaité, les perméats et/ou les rétentats peuvent être utilisés.

Les avantages de la solution :

Pas de média auxiliaire (eau, solvants, etc.) requis Configuration modulaire simple sans période d’amorçage Système compact avec de faibles besoins en espace Facile à démarrer et à arrêter à de courtes intervalles La conception durable du module garantit une longue durée de vie même dans des conditions difficiles

Pourquoi avez-vous décidé de développer ce produit/service?

Fondée en 2001 en tant que laboratoire national de recherche, notre croissance en tant que spécialiste de la membrane de gaz a été un parcours d’innovation ininterrompue. Comme le marché domestique n’était pas formé au début de l’entreprise, elle a développé sa technologie en fournissant des produits OEM à des entreprises avancées telles que Air Products et Asahi Glass. Depuis 2010, les entreprises publiques telles que la Korea Gas Technology Corporation et la Korea District Heating Corporation ont commencé à s’intéresser à la capture de carbone et au raffinage de gaz.

Avez-vous de nouveaux produits/services à l’avenir?

Développer le matériau de membrane et le module de grande taille

Mettre à niveau le biogas en hydrogène vert

Optimiser le processus pour minimiser l’énergie et le coût de capture de CO2

Mettez en avant votre entreprise en cinq points