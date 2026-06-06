Hoymiles innove avec HiBattery 4020 : sécurité et économies assurées

Hoymiles présente sa nouvelle solution pour le stockage d’énergie à domicile : la série HiBattery 4020. Ce lancement promet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire tout en misant sur la sécurité et la simplicité. Découvrons ensemble comment cette innovation peut transformer la vie des propriétaires de systèmes solaires.

Une nouvelle génération de batteries domestiques intelligentes

Avec la série HiBattery 4020, Hoymiles dévoile sa troisième génération de batteries domestiques rechargeables. Deux modèles sont proposés : le HiBattery 4020 X, hybride, se connecte directement aux panneaux solaires, et le HiBattery 4020 AC, à couplage AC, s’ajoute à une installation solaire déjà existante.

La capacité de base est de 4 kWh et peut aller jusqu’à 16 kWh en ajoutant des modules. Cette flexibilité offre aux familles une solution évolutive, répondant à leurs besoins actuels et futurs.

Des performances accrues pour une autonomie énergétique optimale

Les nouveaux modèles intègrent un onduleur de 2 500 W pour une conversion efficace de l’énergie. Le rendement atteint 96,5 % en mode courant continu. L’autoconsommation est donc optimisée, réduisant la dépendance au réseau.

Batterie de 4 kWh extensible à 16 kWh

Jusqu’à 4 kW d’entrée solaire grâce au HiBattery 4020 X

Alimentation garantie même en cas de coupure de courant

Ce système assure l’autonomie des appareils essentiels, comme le réfrigérateur ou l’éclairage, même hors réseau.

Une gestion énergétique basée sur l’intelligence artificielle

La technologie AI-EMS est un atout majeur. Grâce à son algorithme intelligent, le système ajuste l’utilisation de la batterie en fonction des prix de l’électricité, de la météo et des habitudes.

Optimisation toutes les trois heures pour des économies réelles Tableau de bord visuel pour suivre la consommation et les économies

Ainsi, chaque foyer profite d’une gestion intelligente pour réduire ses factures d’électricité.

Sécurité avancée et fiabilité pour tous les foyers

La sécurité est une priorité. Les batteries utilisent la technologie LiFePO4, reconnue pour sa robustesse. Le système BMS protège à chaque niveau, tandis que des dispositifs de sécurité sont intégrés, comme la prévention de surchauffe et la résistance à la poussière (IP66).

Système d’extinction des incendies inclus

Protection contre la surchauffe et décompression automatique

Fonctionnement entre -20 °C et 55 °C

Vous êtes ainsi assurés d’un usage fiable, à l’intérieur comme à l’extérieur.

En résumé, Hoymiles révolutionne le stockage d’énergie résidentiel avec la série HiBattery 4020. Elle combine sécurité, intelligence artificielle et évolutivité pour répondre aux attentes d’aujourd’hui et de demain. Opter pour cette solution, c’est choisir la sérénité et maximiser les économies d’énergie au quotidien.

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