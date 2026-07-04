ATM Gaming dévoile JUMO et SMASH IT : deux nouveaux jeux d’ambiance pour animer vos soirées

Le catalogue d’ATM Gaming continue de s’étoffer avec l’arrivée de deux nouveaux jeux de société qui seront disponibles en juin 2026. Après le succès de titres comme Speedbac, Mouton Mouton ou encore Pili Pili, l’éditeur français mise une nouvelle fois sur des parties rapides, accessibles et résolument conviviales avec JUMO et SMASH IT. Les deux jeux proposent deux concepts différents. Cependant, ils ont un même objectif : réunir toutes les générations autour de la table pour quelques minutes de fun et de compétition.

SMASH IT : le jeu où il faut frapper plus vite que les autres

Avec SMASH IT, ATM Gaming propose un jeu qui fait la part belle aux réflexes et à la rapidité d’exécution. Le principe paraît simple au premier abord : repérer une lettre, trouver un mot correspondant puis taper avant tous les autres joueurs.

Mais la simplicité ne dure jamais très longtemps. Au fil de la partie, différentes cartes viennent bouleverser les règles en imposant des contraintes inédites. Parfois, il faudra trouver des mots qui riment. D’autres fois, il faudra respecter des catégories précises, intégrer certaines lettres ou encore s’adapter à des changements de références en cours de partie. Par conséquent, chaque manche demande autant de concentration que de vitesse.

La moindre hésitation, un mot déjà utilisé ou une erreur de manipulation peut entraîner une pénalité immédiate. Ainsi, cela maintient une tension constante jusqu’à la fin de la partie.

Pensé pour des parties courtes d’une dizaine de minutes, SMASH IT peut réunir 2 à 8 joueurs. De plus, il s’adresse aux joueurs à partir de 8 ans.

JUMO : connecter les idées pour penser comme les autres

Avec JUMO, l’ambiance change totalement. Ici, il ne s’agit plus seulement d’être rapide. Il faut surtout réussir à faire fonctionner son cerveau… comme celui des autres participants.

Chaque joueur possède cinq cartes comportant un mot. Le but est de les jouer en trouvant une connexion logique avec les cartes des autres joueurs. Lorsqu’une carte est posée, chacun tente de créer un lien avec son propre mot. Ensuite, le plus rapide joue sa carte. Puis tous les joueurs comptent jusqu’à trois avant d’annoncer simultanément le mot qui, selon eux, relie les deux propositions.

Si les deux joueurs prononcent le même mot, la connexion est validée. Dans le cas contraire, ils devront piocher de nouvelles cartes.

Le concept mise autant sur l’intuition que sur la complicité entre les participants. Ceci offre des situations souvent surprenantes et particulièrement amusantes.

Les parties durent environ 15 minutes, peuvent accueillir 3 à 8 joueurs et sont recommandées à partir de 10 ans.

Deux jeux ATM Gaming, deux expériences complémentaires

Avec ces deux nouveautés, ATM Gaming propose deux visions très différentes du jeu d’ambiance.

D’un côté, SMASH IT séduira les amateurs de jeux nerveux où les réflexes font la différence. De l’autre, JUMO privilégie les associations d’idées et la communication implicite entre les joueurs. L’esprit du jeu est proche des jeux de déduction et de synchronisation.

Tous deux partagent cependant la même philosophie : des règles accessibles, des parties courtes et un fort potentiel de rejouabilité. Grâce à cela, ils trouveront facilement leur place lors d’une soirée entre amis ou en famille.

ATM Gaming poursuit son ascension

Fondée en 2018, la société française ATM Gaming s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs du jeu d’ambiance en Europe. Ses créations ont déjà été vendues à plus de cinq millions d’exemplaires dans plus de dix pays. Ce succès s’explique notamment grâce à Speedbac, Mouton Mouton et Pili Pili, récompensés par le Grand Prix du Jouet. Par ailleurs, l’éditeur met en avant une production plus responsable, avec du papier certifié FSC, des encres végétales, des emballages sans plastique et une fabrication européenne.

Disponibilité

Les deux jeux JUMO et SMASH IT sont disponibles en magasin. Avec leurs mécaniques accessibles et leurs parties rapides, ils s’annoncent déjà comme deux sérieux candidats pour animer les réunions familiales. Ils conviennent également aux soirées entre amis cet été.