Test – HappyVore : la viande végétale qui bluffe vraiment ?

Je dois l’avouer, je ne suis pas vegan. Pourtant, un soir, j’ai décidé de remplacer un repas classique par des alternatives végétales. Direction la cuisine, avec nuggets et tenders de HappyVore dans l’assiette. Dès les premières minutes de cuisson, une odeur familière s’installe. Ensuite, à table, le doute s’installe aussi. Est-ce vraiment sans viande ? Après le repas on peut dire que ces produits changent la perception du végétal.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Clairement, oui, mais pas pour tout. Les nuggets, tenders et knakx sont excellents. Ils surprennent par leur texture et leur goût. En revanche, le rôti et le jambon fumé sont plus secs. Cependant, bien intégrés dans un sandwich, ils deviennent intéressants. Ainsi, HappyVore propose une alternative crédible pour réduire la viande sans frustration.

Contexte du test

J’ai testé ces produits envoyés par la marque, aucun contrôle éditorial de la marque.. Cuisson au air fryer pour les tenders et nuggets, à l’eau pour les Knacks.

Les nuggets et tenders HappyVore : une vraie alternative à la viande ?

Dès l’ouverture du paquet, je remarque une texture visuelle très proche du poulet. Cependant, ce qui m’intéresse, c’est la cuisson. J’ai testé au air fryer. Résultat, les nuggets et les tenders deviennent croustillants rapidement.

En bouche, la surprise est rapide. La panure est bien dorée. Ensuite, la texture intérieure est moelleuse. Certes, on sent que ce n’est pas du poulet. Pourtant, le plaisir est bien là. D’ailleurs, c’est assez difficile de faire la différence au premier croc.

Je vais même plus loin. Comparés aux nuggets vegan d’une célèbre chaîne de fast-food comme McDo, les HappyVore sont meilleurs. La texture est plus réaliste. Le goût est plus équilibré. Ainsi, on ne ressent pas ce côté artificiel parfois présent ailleurs.

En pratique, ces nuggets s’intègrent parfaitement dans un repas classique. Par exemple, avec des frites et une salade. Cependant, ils fonctionnent aussi en apéritif. De plus, ils cuisent rapidement, ce qui est un vrai avantage en semaine.

La composition des produits est indiquée sur à l’arrière du paquet, on peut donc vérifier la composition et les ingrédients. Petit point important, ils ne sont pas gras. Donc, même après plusieurs pièces, on ne ressent pas de lourdeur. En revanche, il faut surveiller la cuisson. Trop longtemps, et ils deviennent un peu secs.

Les knakx HappyVore : bluffantes en hot-dog

Je ne m’attendais pas à grand-chose avec les knakx. Pourtant, elles m’ont surpris. Visuellement, elles ressemblent à des saucisses classiques. Ensuite, à la cuisson, elles gonflent légèrement. À la dégustation, la texture est étonnante. On retrouve ce côté légèrement élastique typique. Cependant, le goût reste différent. Moins gras, plus neutre. Pourtant, cela fonctionne très bien.

J’ai testé en hot-dog maison. Et là, clairement, c’est une réussite. Avec du pain, une sauce et quelques oignons, la différence devient presque invisible. En réalité, ces knakx brillent surtout dans des recettes. Seules, elles peuvent sembler un peu fades. Cependant, accompagnées, elles prennent tout leur sens.

Autre point intéressant, elles ne rendent pas d’eau. Donc, la cuisson reste propre. Par conséquent, elles sont faciles à intégrer dans un repas rapide. Enfin, côté digestion, rien à signaler. Pas de sensation lourde. Donc, elles peuvent facilement remplacer une saucisse classique de temps en temps.

Le rôti et le jambon HappyVore : une déception partielle ?

Autant être honnête, ces deux produits m’ont moins convaincu. Dès la première bouchée du rôti, j’ai ressenti une texture sèche. Pourtant, le goût n’est pas mauvais. Le problème vient surtout de la mâche. On a besoin de sauce ou d’accompagnement. Sinon, l’expérience devient vite fade. Cependant, en sandwich, cela change tout.

J’ai testé un sandwich avec le jambon fumé, du fromage et une lègère sauce. Et là, c’est bien mieux. Le côté sec disparaît. Ainsi, le produit devient agréable. Même constat pour le rôti. Coupé finement, avec une sauce ou dans un plat chaud, il fonctionne mieux. Par exemple, dans un wrap ou une salade composée.

En revanche, seuls, ces produits montrent leurs limites. Donc, ils demandent un peu plus de préparation. Ce qui peut être un frein. Cependant, l’intention est là et pas évidente à réaliser. Reproduire des textures complexes est difficile. Et malgré cela, le goût reste correct.

Ainsi, ce ne sont pas des échecs, mais plutôt des produits à utiliser différemment.

Après plusieurs jours, j’ai trouvé des usages très concrets. D’abord, les nuggets et tenders sont parfaits pour les repas rapides. Ensuite, les knakx fonctionnent bien en cuisine familiale. Par exemple, un soir pressé, j’ai préparé nuggets + légumes en 15 minutes. Résultat, tout le monde était satisfait. De plus, cela change des plats classiques.

Autre situation, un déjeuner improvisé. J’ai utilisé les knakx pour faire des hot-dogs. Là encore, succès immédiat. En revanche, pour le rôti et le jambon, il faut adapter. Par exemple, en sandwich ou dans un plat. Sinon, ils perdent en intérêt. Ce que j’ai apprécié, c’est la simplicité. Pas besoin de compétences particulières. Donc, même en semaine, c’est facile.

D’ailleurs, sur le site officiel HappyVore France, on retrouve des idées de recettes. Cela aide à mieux utiliser les produits. Enfin, ces alternatives permettent de varier l’alimentation. Sans pour autant abandonner totalement la viande. Donc, c’est une bonne porte d’entrée.

Pourquoi acheter HappyVore aujourd’hui ?

La vraie question est simple. Est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, oui, surtout pour certains produits. Les nuggets, tenders et knakx sont clairement réussis. Ils permettent de réduire la viande sans frustration. De plus, ils plaisent aux enfants.

Ensuite, le côté pratique est un vrai atout. Cuisson rapide, usage simple. Donc, parfait pour le quotidien. Cependant, tout n’est pas parfait. Le rôti et le jambon demandent plus d’effort. Mais ils restent très bons.

Comparé à d’autres alternatives végétales, HappyVore se démarque. La texture est plus proche de la viande. Le goût est plus maîtrisé. Ainsi, HappyVore s’adresse à ceux qui veulent réduire leur consommation de viande. Sans sacrifier le plaisir.

Conclusion

Après plusieurs essais, on peut dire que HappyVore réussit là où beaucoup échouent. Les nuggets, tenders et knakx sont excellents. Ils offrent une vraie alternative crédible. En revanche, le rôti et le jambon sont plus perfectibles. Cependant, bien utilisés, ils restent intéressants.