Liberté instantanée : Simplifiez vos paiements avec les montres Huawei

Huawei continue sa conquête du marché européen en étendant Curve Pay à plus de 30 pays. Avec cette annonce, la marque confirme son ambition de faciliter le paiement sans contact directement depuis ses montres connectées. Prendre un café ou régler ses courses n’a jamais été aussi simple… et stylé !

Curve Pay débarque sur les montres Huawei dans toute l’Europe

Après son lancement sur la HUAWEIWATCH GT Runner 2, Curve Pay investit désormais la quasi-totalité des États d’Europe : tous les pays de l’Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Cette fonction est désormais compatible avec plusieurs références phares : HUAWEI WATCH Ultimate 2, WATCH 5, WATCH GT 6 Series, WATCH GT 5 Series et WATCH FIT 4 Series.

En un geste, les utilisateurs règlent leurs achats depuis leur poignet. Un gain de temps au quotidien, mais aussi une sensation de liberté pour ceux qui souhaitent laisser leur téléphone et leur portefeuille à la maison – que ce soit lors d’un footing ou d’une balade en ville.

Des fonctionnalités pensées pour la sécurité et la simplicité

Huawei ne se contente pas de proposer le paiement par simple contact. La marque intègre plusieurs fonctionnalités innovantes pour ses utilisateurs :

Sécurité avancée avec détection hors poignet : la montre réclame un mot de passe si elle est retirée.

avec détection hors poignet : la montre réclame un mot de passe si elle est retirée. Smart Wallet : regroupe plusieurs cartes dans une interface unique et intuitive.

: regroupe plusieurs cartes dans une interface unique et intuitive. La fameuse fonction “Go Back in Time®”, qui permet de modifier ou corriger un paiement après l’achat – une petite révolution pour ceux qui ont la tête ailleurs.

Avec cette initiative, Huawei veut simplifier la vie des Européens et répondre à l’appétit grandissant pour les paiements sans contact, une pratique désormais ancrée dans les habitudes, surtout depuis la crise sanitaire.

Pour activer Curve Pay, rien de plus simple : téléchargez l’appli depuis HUAWEI AppGallery, l’App Store, Google Playou le Galaxy Store, puis liez-la à votre montre. D’autres produits devraient profiter prochainement de cette compatibilité.

Que pensez-vous de ces innovations ? Prêts à abandonner votre portefeuille pour payer avec votre montre ? Dites-le-nous en commentaire et partagez cet article avec votre team connectée !