MacBook Neo 2 : Apple mise sur la puce A19 Pro et 12 Go de RAM

Le succès fulgurant du MacBook Neo surprend même les analystes les plus optimistes de Cupertino. Lancé il y a seulement quelques semaines pour conquérir le segment des ordinateurs portables abordables, ce modèle rencontre une demande telle qu’Apple envisage déjà d’ajuster ses plans de production. Face à un épuisement des stocks plus rapide que prévu, la marque à la pomme pourrait précipiter le renouvellement de sa machine d’entrée de gamme pour intégrer des composants de nouvelle génération.

Une transition forcée vers la gravure en 2 nanomètres

Le cœur du MacBook Neo actuel repose sur la puce A18 Pro. Il s’agit d’un processeur initialement conçu pour les smartphones haut de gamme. Cependant, l’approvisionnement de ce composant spécifique se raréfie à mesure que les lignes de production de TSMC basculent vers des technologies plus avancées.

Apple prévoit donc d’équiper la future version du MacBook Neo avec la puce A19 Pro. Ce changement technique garantit la continuité de la fabrication. De plus, il apporte une hausse significative de l’efficacité énergétique grâce à une gravure affinée.

Pour bien comprendre l’origine de ce modèle et son positionnement tarifaire, vous pouvez consulter notre dossier pour tout savoir sur l’Apple MacBook Neo : prix, fiche technique et nouveautés.

Une augmentation de la mémoire vive pour soutenir l’intelligence artificielle

L’évolution matérielle ne s’arrête pas au processeur central. En effet, les rapports indiquent que la deuxième génération du MacBook Neo embarquera 12 Go de mémoire unifiée de série, contre 8 Go pour la version commercialisée aujourd’hui.

Apple répond ainsi aux exigences croissantes de ses fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Ces fonctionnalités demandent effectivement des ressources plus importantes pour fonctionner de manière fluide. Ainsi, cette mise à jour corrige l’une des critiques principales adressées au modèle initial. De plus, elle renforce la polyvalence de l’appareil pour les tâches quotidiennes.

Un calendrier de sortie potentiellement avancé pour le MacBook Neo 2

Initialement, les experts tablaient sur une mise à jour du MacBook Neo pour le printemps 2027. Toutefois, la réalité du marché et la gestion des flux de composants pourraient contraindre Apple à revoir ce calendrier.

Si la firme maintient officiellement ses dates habituelles de développement, l’hypothèse d’une sortie anticipée pour la période des fêtes de fin d’année gagne du terrain parmi les fournisseurs. Un tel lancement permettrait à Apple de maximiser ses ventes. Et ce, tout en évitant une rupture de stock prolongée sur son ordinateur le plus accessible.

Le maintien du design et des options de personnalisation

Malgré ces changements internes majeurs, le MacBook Neo conservera son apparence moderne et son châssis en aluminium coloré qui font sa force. Les utilisateurs actuels apprécient particulièrement les teintes vives qui distinguent cette gamme des modèles Pro plus austères.

Si vous possédez déjà une machine Apple et que vous souhaitez obtenir ce rendu visuel, il existe une astuce pour activer les couleurs exclusives du MacBook Neo sur votre Mac. La future itération devrait prolonger cet héritage esthétique tout en proposant une expérience utilisateur plus robuste.