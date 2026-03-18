TUTO – Comment activer les couleurs exclusives du MacBook Neo sur votre Mac ?

Apple réserve souvent ses plus belles nouveautés esthétiques à ses derniers modèles. Le récent MacBook Neo ne fait pas exception avec ses coloris vibrants. Pourtant, une astuce méconnue permet de profiter de ces teintes d’accentuation sur n’importe quel ordinateur de la marque. Une simple manipulation logicielle suffit pour transformer l’apparence de votre interface habituelle.

Des coloris officiellement réservés au nouveau MacBook Neo

Le MacBook Neo introduit trois nuances inédites dans l’écosystème macOS. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre le Rose poudré, le Jaune Agrume et l’Indigo. Ces couleurs d’accentuation modifient l’aspect des boutons, des menus et des sélections de texte dans tout le système. Normalement, Apple restreint l’accès à ces options aux seuls possesseurs du dernier laptop à 699 euros.

Toutefois, cette limitation reste purement logicielle et ne dépend pas de votre matériel. En effet, macOS contient déjà les identifiants de ces couleurs dans ses fichiers internes. La marque californienne utilise cette stratégie pour renforcer l’exclusivité de ses nouveaux produits. Heureusement, la communauté tech a rapidement trouvé un moyen de contourner cette barrière artificielle.

Une commande Terminal pour débloquer l’interface

Le Terminal de macOS permet de modifier des réglages profonds du système très facilement. En copiant une ligne de code spécifique, vous forcez votre Mac à simuler l’identité d’un MacBook Neo. L’opération ne présente aucun risque pour vos données ou pour la stabilité de votre machine. Il suffit de valider la commande pour que les nouvelles options apparaissent dans vos réglages.

Pour tester le Jaune Agrume, ouvrez votre Terminal et collez la commande liée à cet identifiant: “defaults write -g NSColorSimulateHardwareAccent -bool true; defaults write -g NSColorSimulatedHardwareEnclosureNumber -int 16”. Répétez l’opération pour l’Indigo (defaults write -g NSColorSimulateHardwareAccent -bool true; defaults write -g NSColorSimulatedHardwareEnclosureNumber -int 15) ou le Rose poudré (defaults write -g NSColorSimulateHardwareAccent -bool true; defaults write -g NSColorSimulatedHardwareEnclosureNumber -int 17) selon vos préférences.

Une fois la commande exécutée, rendez-vous dans les “Réglages Système” puis dans l’onglet “Apparence”. Les nouvelles pastilles de couleur s’affichent alors aux côtés des teintes standards d’Apple.

Elles sont sympas ces couleurs d’accentuation exclusives au nouveau MacBook Neo pas vrai ?

Attendez… exclusives ? Vraiment ?? 👀



Il vous suffit d’ouvrir l’appication « Terminal » et de copier coller la commande de votre choix 😇



💛 Pour avoir la couleur d’accent Jaune Agrume… https://t.co/i8nTFHOFKK — Clayton (@Clay_Rebirth) March 12, 2026

L’alternative logicielle avec l’utilitaire Accents

Si vous n’aimez pas manipuler le Terminal, une solution plus visuelle existe. Le développeur Clay_Rebirth et d’autres passionnés mettent en avant l’utilitaire nommé “Accents”. Ce petit logiciel gratuit vient de recevoir une mise à jour importante. Il intègre désormais nativement les trois couleurs du MacBook Neo dans une interface simple et intuitive.

Par ailleurs, l’application va plus loin en proposant également les coloris exclusifs des iMac. Vous pouvez changer de style en un seul clic sans jamais taper de ligne de code. Cet outil s’avère idéal pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur environnement de travail régulièrement. Vous profitez ainsi d’un Mac unique et moderne, quel que soit le modèle que vous possédez.

Et voilà, vous pouvez désormais profiter des couleurs exclusives du MacBook Neo sur votre Mac. Pour aller plus, découvrez aussi comment cacher rapidement une application ouverte sur Mac.