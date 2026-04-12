Acer révolutionne le gaming portable pour des sensations décuplées

Acer frappe fort en dévoilant sa toute nouvelle génération de PC portables gaming Predator Helios Neo. La marque équipe désormais ses machines des processeurs Intel Core Ultra série 200HX Plus et jusqu’à la carte graphique surpuissante NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Des promesses de performances explosives et des innovations pensées pour les joueurs exigeants !

Des performances et une technologie de pointe pour les joueurs

Acer ne cache pas ses ambitions. Ainsi, avec les Predator Helios Neo 16S AI, Helios Neo 16 AI et l’imposant Helios Neo 18 AI, l’expérience gaming monte d’un cran. En effet, sous le capot, la dernière génération de processeurs Intel Core Ultra, version 200HX Plus, repousse les limites de la puissance mobile. De plus, associée à la nouvelle série de GPU NVIDIA RTX 50, la configuration fait exploser les compteurs, des taux de rafraîchissement jusqu’aux capacités d’intelligence artificielle intégrée.

Côté graphismes, la technologie Ray Tracing de NVIDIA et le boost de DLSS 4.5 promettent une fluidité inégalée et une immersion graphique jamais vue pour des machines portables. Mais Acer va plus loin. Tous les modèles misent sur des dalle OLED HDR allant jusqu’à 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. La promesse ? Zéro latence et des couleurs éclatantes, même en pleine partie endiablée.

Un mot sur le refroidissement : chaque ordinateur embarque un ventilateur Predator AeroBlade 3D de 5e génération et de la pâte thermique métal liquide pour affronter de longues heures de jeu.

Trois modèles pour tous les styles de gamers

Le Predator Helios Neo 16S AI brille par sa finesse (moins de 18,9 mm !) et sa portabilité, idéal pour ceux qui aiment bouger sans sacrifier la puissance. À l’inverse, le Neo 16 AI cible les gamers qui veulent la performance d’un PC fixe dans un format 16 pouces, avec, en prime, une connectivité haut de gamme comme le Thunderbolt 4 ou le Ethernet Killer E3100 pour une réactivité réseau maximale.

Pour les fans d’immersion XXL, le Helios Neo 18 AI sort le grand jeu avec un écran 18 pouces dopé à l’Ambient Contrast Ratio (ACR), limitant les reflets et boostant le contraste. De quoi en prendre plein les yeux, même dans un salon en plein après-midi !

Fonctionnalités intelligentes et personnalisation avancée

Cette nouvelle gamme prend aussi l’IA très au sérieux. Avec PredatorSense, on contrôle tout : modes de performance, éclairage RGB, vitesse des ventilateurs… Pour le multijoueur et les streamers, la suite Acer PurifiedVoice et ProCam améliore le son et la vidéo en temps réel grâce à l’IA. Enfin, le hub Acer Intelligence Space propose des outils malins comme le Game Assistant facilitant la visée, ou la capture automatique des moments forts pendant les sessions intenses.

Les Predator Helios Neo débarquent en France dès juin 2026. Prêts à faire chauffer le clic ? Dites-nous en commentaire quelle configuration vous fait le plus rêver et partagez l’info à vos équipiers de jeu !