La gestion du risque marchand gagne en efficacité grâce à l’IA

La gestion du risque marchand devient plus complexe avec l’essor des paiements numériques. Dans ce contexte, Persistent Systems lance une solution innovante pour aider les établissements financiers à lutter contre la fraude et à renforcer la sécurité des transactions. Grâce à l’intelligence artificielle et à la plateforme Databricks, cette solution promet une détection rapide et efficace du risque marchand.

Une solution innovante de gestion du risque marchand par l’IA

La nouvelle solution de gestion du risque marchand de Persistent repose sur l’intelligence artificielle de Databricks. Elle surveille en temps réel les transactions et les profils des commerçants. Avec une approche proactive, elle permet de détecter les risques avant même que les pertes ne surviennent. Contrairement aux méthodes classiques, elle n’attend pas d’analyser la fraude après les faits. Grâce à une analyse multi-signaux, elle évalue les profils commerciaux, l’historique de conformité et les habitudes de transaction. Ainsi, elle agit avant qu’un problème n’impacte l’entreprise.

Des bénéfices concrets pour la détection et la prévention des fraudes

Utiliser cette solution, c’est réaliser des gains immédiats. Voici quelques avantages annoncés :

Une réduction de 20 à 40 % des pertes liées à la fraude grâce à une détection plus précoce.

grâce à une détection plus précoce. Une amélioration de 30 à 60 % de la précision dans l’identification des fraudes.

dans l’identification des fraudes. Moins d’efforts manuels : réduction de 50 à 70 % grâce à l’automatisation.

Des coûts de gestion des risques en baisse de 10 à 20 %.

Ces chiffres montrent que l’automatisation, alliée à la technologie, change la donne pour la sécurité des finances.

Une alliance technologique entre Persistent et Databricks

La force de cette solution vient de la collaboration entre Persistent Systems et Databricks. Persistent est reconnu pour son expertise en ingénierie numérique. Databricks apporte les capacités avancées de gestion des données et de l’intelligence artificielle. Cette alliance donne naissance à une plateforme robuste, capable d’agréger et d’analyser des données en temps réel. Les décisions sont ainsi rapides, la conformité est renforcée, et les risques sont limités pour les commerçants et les financiers.

En somme, la gestion du risque marchand profite d’une avancée majeure, grâce à cette solution intelligente et intégrée. Les établissements financiers peuvent désormais agir vite, prévenir les fraudes et réduire leurs pertes. Avec l’expertise de Persistent et la technologie Databricks, la sécurité des paiements entre dans une nouvelle ère, plus robuste et plus fiable.

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