Boostez votre rentrée avec l’incroyable Galaxy Book4 Edge

À chaque rentrée, il faut relever de nouveaux défis et atteindre de nouveaux objectifs. Pour accompagner les étudiants dans cette aventure, Samsung vient de dévoiler son tout nouveau Galaxy Book4 Edge en version 15,6 pouces. Ce PC portable haut de gamme promet un mélange explosif de performance, d’élégance et d’intelligence artificielle, idéal pour travailler sereinement de la rentrée jusqu’à la remise du diplôme.

Un design soigné… et de la puissance sous le capot

Le Galaxy Book4 Edge 15,6’’ débarque avec un design fin et élégant qui séduira les amoureux de beaux objets. Mais il n’a pas mis toute son énergie dans l’apparence. Armé du dernier processeur Snapdragon X Plus 8-core de Qualcomm, ce PC portable va bien au-delà du simple look : il propulse la productivité à un niveau supérieur et adopte toutes les fonctionnalités innovantes de l’IA Copilot+. Les étudiants, créatifs et professionnels peuvent ainsi booster leur efficacité. Ils peuvent créer du contenu ou simplement organiser leur vie connectée sans effort.

Samsung a pensé à tout. L’intégration parfaite à l’écosystème Galaxy permet de travailler main dans la main avec les smartphones et tablettes Galaxy. Les fonctionnalités de Galaxy AI sur les appareils compatibles, la sécurité Samsung Knox, mais aussi une batterie longue durée avec charge rapide complètent la panoplie.

Une expérience visuelle et connectée au top

Travailler en déplacement ou à la fac devient un jeu d’enfant avec le Galaxy Book4 Edge. Son écran FHD LCD antireflet offre des images sublimes et reste lisible même en pleine lumière. Sa finesse et sa légèreté n’enlèvent rien à sa connectique exhaustive : 2 ports USB-C 4.0, un USB-A 3.2, HDMI 2.1a, et lecteur MicroSD. Pratique pour brancher tous vos accessoires sans prise de tête.

Grâce au nouveau processeur IA, il est désormais possible de tester des features inédites : Co-créateur pour donner vie à ses idées d’un coup de baguette magique, Effets Windows Studio pour des appels vidéo éclatants, et sous-titres en direct pour briser la barrière de la langue pendant les cours ou réunions. Ainsi, la productivité n’a plus de limites.

L’IA au service du quotidien dans un écosystème sécurisé

Connecté à l’écosystème Galaxy, le Book4 Edge va transformer votre façon de travailler : partage d’écran avec le smartphone, traduction instantanée, assistant photo, recherche intelligente… tout devient fluide. De plus, le PC reste sécurisé grâce à Samsung Knox et Windows 11, protégeant ainsi vos données personnelles 24h/24.

Le Galaxy Book4 Edge 15,6’’ est déjà disponible en France dans une élégante finition Gris Glacier. Que vous soyez étudiant ou créatif, il pourrait bien devenir votre nouveau complice au quotidien. Alors, prêt à découvrir ce bijou et à partager vos premiers retours en commentaires ?