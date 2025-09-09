Lefant M5 : un aspirateur robot compact pour un nettoyage impeccable

L’aspirateur robot Lefant M5 arrive sur le marché, dévoilé lors du salon IFA 2025 à Berlin. Cet appareil promet de révolutionner le nettoyage domestique, en offrant une performance remarquable dans un format ultra-compact. Lefant, déjà reconnu pour ses produits innovants, place la barre encore plus haut grâce au modèle M5.

Un design compact pour optimiser le nettoyage dans les petits espaces

Le Lefant M5 se distingue par son corps de seulement 320 mm, le plus compact de sa catégorie. Cette petite taille lui permet d’atteindre les moindres recoins de votre maison, même sous les meubles bas. Idéal pour les appartements européens souvent exigus, il assure ainsi une couverture de nettoyage maximale, là où d’autres robots échouent.

Technologie de rouleau autonettoyant pour une hygiène maximale

L’innovation majeure du M5 est son système Roller Live Water Mopping. Contrairement aux modèles classiques, le rouleau se nettoie en continu avec de l’eau propre. Cela évite la propagation des saletés et garantit une propreté irréprochable à chaque passage. La pression accrue du rouleau améliore l’élimination des taches difficiles sur tous les sols.

Navigation laser intelligente pour éviter tous les obstacles

Le Lefant M5 intègre la navigation laser dToF et des capteurs PSD grande amplitude. Grâce à cette technologie avancée, il cartographie chaque pièce avec précision. Résultat : il évite les meubles, contourne vos pieds et repère parfaitement les obstacles. Son système Freemove™ permet des déplacements fluides sans collision, pour un ménage sans stress.

Station de base multifonction pour une maintenance simplifiée

La station de base du Lefant M5 simplifie totalement l’entretien. Elle combine dépoussiérage automatique, réservoirs d’eau propres et sales, lavage des rouleaux et séchage. Ainsi, l’aspirateur reste prêt à l’emploi, toujours propre, sans effort de votre part. Ce système réduit le temps consacré à la maintenance et assure une performance constante.

En résumé, le Lefant M5 combine un design compact, une technologie de nettoyage avancée et une navigation intelligente. Idéal pour tous les foyers, il assure un entretien quotidien facile et efficace. Avec le M5, Lefant rend la propreté accessible, sans compromis sur la technologie. Rien de plus simple pour garder votre intérieur impeccable !

