Accélérez votre créativité : le nouveau SSD SanDisk révolutionne vos performances

Sandisk® dévoile le WD Blue® SN5100 NVMe™ SSD : plus de vitesse pour les flux créatifs et l’IA

SanDisk fait une annonce marquante avec le lancement du WD Blue® SN5100 NVMe™ SSD. Destiné aux créateurs et aux professionnels exigeants, ce nouveau disque promet une expérience accrue en matière de vitesse et de stockage. Il se place comme un allié de choix pour les tâches complexes intégrant l’IA ou la création de contenu, grâce à une technologie de pointe et des performances en forte hausse.

Performances de haut vol pour les pros et créatifs

Le nouveau WD Blue® SN5100 NVMe™ SSD s’appuie sur la technologie PCIe® Gen 4.0. Sur le papier, il affiche des vitesses jusqu’à 30 % supérieures à la génération précédente¹. Résultat : le rendu, le montage ou le transfert de fichiers vidéo haute résolution n’ont jamais été aussi efficaces. Même avec des contenus lourds comme la 4K voire la 8K, la fluidité devient un maître-mot.

SanDisk a misé sur la mémoire BiCS8 QLC NAND et la technologie nCache™ 4.0. Les utilisateurs profitent ainsi d’une meilleure réactivité des applications et d’une copie ultra-rapide des gros dossiers. Besoin de travailler en multitâche ou de stocker d’énormes projets ? Ce SSD propose un espace allant de 500 Go à 4 To, promettant de l’aisance pour tous les usages.

Un SSD taillé pour l’ère IA et les usages intensifs

Sandisk oriente clairement ce produit vers ceux qui manipulent les flux de travail IA et créatifs. Grâce à des vitesses de lecture atteignant 7 100 Mo/s (pour les modèles 1 To et 2 To)³, la course à la productivité s’accélère. En bonus, la garantie limitée de 5 ans² rassure sur la fiabilité du matériel.

Côté présentation, le nouveau packaging s’accompagne du nouveau logo SanDisk. Disponible dès maintenant, ce SSD fait son entrée à partir de 46,99€ et vous pouvez le retrouver directement sur shop.sandisk.com.

Avec ce lancement, SanDisk prouve son ambition de booster la productivité des professionnels et passionnés. Que pensez-vous de ces nouveautés ? Prévoyez-vous d’upgrader votre station de travail ? Réagissez et partagez vos impressions en commentaire !

