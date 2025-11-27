Anthropic Opus 4.5 : l’IA qui révolutionne Microsoft Excel

Anthropic vient de dévoiler Opus 4.5. Il s’agit de la dernière version de son modèle d’intelligence artificielle Claude. Présenté comme un outil de pointe pour le codage, la recherche et l’utilisation des logiciels bureautiques, ce modèle se distingue par ses performances inédites dans la gestion de tableurs comme Microsoft Excel. Avec cette mise à jour, Anthropic confirme son ambition de transformer la manière dont les professionnels interagissent avec les outils numériques au quotidien.

Anthropic dévoile une IA taillée pour les tâches complexes et le travail bureautique

Opus 4.5 n’est pas seulement un modèle de langage avancé. En effet, il a été conçu pour exceller dans l’utilisation des logiciels de productivité. C’est notamment le cas d’Excel, qui est considéré comme l’un des outils les plus exigeants. L’IA est capable de comprendre et d’exécuter des calculs complexes, de manipuler des données et de créer des graphiques. Et ce, tout en simplifiant les tâches répétitives.

Par ailleurs, Anthropic souligne également les performances du modèle sur des benchmarks de codage et de résolution de problèmes. En effet, Opus 4.5 est le premier à dépasser les 80 % sur le test SWE-Bench. Ce test est une référence dans l’évaluation des capacités de programmation. Ces résultats confirment que l’IA n’est pas seulement utile pour la bureautique. Elle peut aussi s’imposer comme un outil de développement logiciel de haut niveau.

De nouvelles fonctionnalités pour une utilisation élargie

Au-delà de ses capacités techniques, Anthropic introduit des fonctionnalités inédites avec Opus 4.5. Parmi elles, l’extension Chrome « Claude for Chrome » est désormais disponible pour tous les utilisateurs Max. Cela facilite l’intégration de l’IA dans la navigation web. Une autre nouveauté, baptisée « infinite chat », permet de prolonger les conversations avec l’IA sans limite.

Avec ces innovations, Anthropic vise à rendre l’IA accessible et utile dans les tâches quotidiennes. Qu’il s’agisse de préparer un rapport, d’analyser des données ou de coder un projet complexe, Opus 4.5 se positionne comme un outil polyvalent. En combinant puissance et simplicité d’utilisation, l’entreprise espère séduire aussi bien les développeurs que les professionnels de bureau. Plus encore, elle veut s’imposer face à des concurrents comme Google Gemini 3 Pro.