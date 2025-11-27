Dyson Clean+Wash Hygiene – Exploit exceptionnel : Simplifiez le ménage et profitez d’une hygiène parfaite

Dyson frappe à nouveau fort sur le marché du nettoyage domestique avec la présentation du Dyson Clean+Wash Hygiene, une innovation qui vise à simplifier la corvée du ménage tout en garantissant une hygiène irréprochable. Ce nouvel appareil promet une expérience inédite grâce à sa technologie de pointe et son design pensé pour les intérieurs les plus exigeants.

Une approche révolutionnaire du nettoyage

Première grande nouveauté : le Dyson Clean+Wash Hygiene fonctionne sans filtre. Fini les tracas d’entretien, les pertes de puissance ou les mauvaises odeurs ! Dyson a réussi à isoler toutes les impuretés à l’intérieur de la tête de nettoyage. Résultat, les conduits internes restent propres et l’appareil garde toute son efficacité au fil des utilisations.

L’aspirateur laveur s’équipe d’un rouleau microfibre autonettoyant, le plus absorbant jamais conçu par Dyson. Ici, on élimine non seulement la poussière classique et les cheveux, mais aussi la saleté humide et les traces récalcitrantes. Chaque passage se fait avec de l’eau propre, pour un rendu impeccable et un sol sec rapidement. Un argument imparable pour qui veut dire adieu aux traces tenaces !

Maniabilité et entretien simplifié

Côté maniabilité, Dyson mise sur un profil ultra-fin de seulement 113 mm et moins de 4 kg. Le Clean+Wash Hygiene glisse facilement sous les meubles bas et nettoie efficacement les bords grâce à son système trois côtés. En bonus, la station de séchage à air chaud, couplée à un cycle autonettoyant, promet un rouleau toujours frais et prêt à l’emploi.

L’entretien, souvent bête noire des aspirateurs laveurs, devient ici presque anecdotique. Le système presse et peigne anti-nœuds retire d’un geste l’eau sale et les cheveux. Le rouleau s’auto-nettoie puis sèche à 85°C en attendant la prochaine session ménage.

Des performances sur-mesure pour tous les besoins

Le dernier-né de Dyson offre quatre niveaux d’hydratation, dont un mode Boost pour s’attaquer aux taches les plus coriaces. Avec un réservoir de 750 mL, il peut couvrir jusqu’à 350 m2 sans avoir besoin d’être rechargé. Un véritable atout pour les grandes surfaces !

Dyson mise aussi sur le nettoyage en profondeur avec un nouveau produit associé : le Dyson 02 Probiotic. Spécialement formulé, il nettoie jusque dans la moindre aspérité, tout en respectant les animaux et les enfants grâce à une composition non toxique.

Le Dyson Clean+Wash Hygiene s’affiche au tarif de 499 euros, disponible dans le Dyson Demo Store d’Opéra à Paris ou sur le site officiel. Tenté par cette nouvelle approche du ménage ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ou partagez vos astuces pour un nettoyage impeccable !