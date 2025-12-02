Test – Epomaker CarbonX : souris gaming ultralight pour pas trop cher

L’Epomaker CarbonX veut séduire les joueurs qui cherchent une souris gaming ultra légère, précise et moderne sans claquer 100 €. Avec son poids plume, sa triple connectivité et un capteur haut de gamme, elle promet de limiter la fatigue et d’épargner ton portefeuille tout en restant fiable sur les FPS. Voyons si cette Epomaker CarbonX tient réellement ses promesses, en jeu comme en bureautique. Je l’ai testée pendant trois semaines et voici ce que j’en pense.

Epomaker CarbonX : notre avis en bref

L’Epomaker CarbonX coche vite plusieurs cases importantes. Elle reste vraiment légère en main et sa structure paraît solide, sans craquement ni sensation creuse. Elle limite la fatigue du bras sur les longues sessions, tout en gardant une très bonne précision. La triple connectivité fonctionne bien : dongle 2,4 GHz fiable pour le setup fixe, Bluetooth pratique pour le portable, et USB-C pour continuer de l’utiliser tout en rechargeant.

L’autonomie est bonne, encore meilleure si on regarde le prix. De plus, la recharge est rapide, c’est un bon point. Le logiciel web Control Hub simplifie le réglage des DPI, du polling rate et des profils sans installer un gros programme juste pour ça. Le plus intéressant, c’est que l’Epomaker CarbonX se place en dessous des grandes références ultralight côté prix. Elle convient à la bureautique classique, mais devient vraiment intéressante pour les FPS, les hero shooters et finalement tous les jeux avec de gros mouvements de souris répétés. Elle limite la fatigue tout en restant très précise, comme une souris « classique » le ferait. On recommande l’achat si tu cherches ce type de souris.

Fiche technique Epomaker CarbonX

Caractéristiques Détails Poids 50 grammes Capteur Capteur optique haute précision Résolution Jusqu’à 30 000 DPI Profils DPI Profils personnalisables via Control Hub web Fréquence de polling Jusqu’à 8 000 Hz (2,4 GHz et filaire) Connectivité 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C Batterie 300 mAh, rechargeable Recharge Câble USB-C fourni, charge rapide Forme Ambidextre orientée droitiers

Epomaker CarbonX : design, prise en main et qualité

L’Epomaker CarbonX adopte une forme assez classique pour une souris moderne pensée pour le FPS. Elle reste compacte et légère, avec une silhouette qui convient bien aux prises claw et fingertip. Côté design, elle n’en fait pas trop mais elle ne passe pas inaperçue pour autant. Toutefois, elle est très crédible sur un setup gaming. Néanmoins, elle n’embarque pas de RGB, normal pour ce genre de modèle visant l’ultra légèreté.

En main, on sent tout de suite le travail sur le poids. La souris semble très légère, mais ne donne pas une impression de jouet fragile. La structure reste solide, sans déformation même quand on serre un peu la coque, c’est rassurant. La texture offre une accroche correcte sans coller. La forme peut déplaire à ceux qui aiment les grosses souris très remplies en paume, mais elle reste cohérente avec son positionnement ultra léger.

Epomaker CarbonX : performances et expérience en jeu

En jeu, l’Epomaker CarbonX montre vite son orientation. Elle excelle sur les FPS comme Valorant, les hero shooters et les FPS tactiques. Globalement, partout où les micro-ajustements font la différence. Le suivi reste propre et fluide, même quand tu enchaînes les flicks. Le faible poids t’aide à garder un bon contrôle sans crisper l’avant-bras. Couplée à un bon clavier gaming TKL, elle fera probablement de vous un meilleur joueur.

Elle ne vend pas de rêve marketing inutile, elle fait surtout ce que l’on attend d’une bonne souris compétitive légère. Petit bémol, les patins font un peu « cheap », et la sensation de glisse est particulière. Ils ont déjà l’air de s’abîmer après trois semaines. Heureusement, il y a un jeu de rechange fourni en plus de ceux déjà montés sur la souris. C’est mieux que rien mais on aurait préférer une meilleure qualité à ce niveau là.

Connectivité et autonomie de l’Epomaker CarbonX

La triple connectivité de l’Epomaker CarbonX simplifie la vie. Sur un PC fixe gaming, le dongle 2,4 GHz assure une connexion stable et réactive. Sur un ordinateur portable ou une tablette, le Bluetooth suffit pour la navigation web, la bureautique et quelques jeux occasionnels. Le mode filaire USB-C sert à la fois pour l’usage continu et la recharge.

En pratique, le câble reste assez rigide. On le sent dès que la souris est branchée, donc je déconseille de jouer sérieusement pendant la charge. Heureusement, la batterie se remplit vite, ce qui limite le temps passé en filaire forcé. L’autonomie reste correcte, même en usage extrême (8K Hz), à condition de ne pas rester en polling très élevé en permanence. La batterie de 300 mAh est appréciée ici, d’autant que certains modèles aux caractéristiques similaires offrent moins d’autonomie malgré un prix plus élevé.

Epomaker Control Hub : réglages et personnalisation

Le logiciel Epomaker Control Hub se présente sous forme de page web. On y règle d’abord les DPI, avec un curseur et un nombre de paliers configurables. J’ai préféré fixer un seul niveau à 1200 DPI mais on peut aussi créer plusieurs paliers pour alterner entre précision et vitesse. Juste en dessous, on choisit le polling rate parmi plusieurs valeurs, de 125 Hz à 8000 Hz selon tes besoins et ton autonomie.

Le menu Sensor settings permet d’ajuster la hauteur de décrochage (LOD), d’activer des options comme Motion Sync, Ripple control ou Angle snap et de choisir un mode de capteur plus ou moins économe. Une autre section gère les macros, avec enregistrement, cycles et délais personnalisés. Enfin, l’onglet principal permet l’assignation de chaque bouton, le réglage du debounce time. On peut aussi importer ou exporter les profils. Le tout reste lisible et léger, sans installation de logiciel lourd en arrière-plan. On fait la modification une fois, et tant que ça nous convient, on n’a pas besoin d’y revenir, la souris s’en souvient pour nous.

Epomaker CarbonX au quotidien : bureautique et polyvalence

Même si Epomaker pense d’abord aux joueurs, la CarbonX reste agréable pour la bureautique. La légèreté aide à limiter la fatigue quand tu passes ta journée à enchaîner les mails, les documents et les onglets. Le capteur ne pose pas de souci sur les mouvements plus lents et les tâches de précision légère.

La triple connectivité renforce aussi son côté polyvalent. Tu peux la laisser sur le bureau en 2,4 GHz et l’emmener en déplacement en Bluetooth avec un portable. Sa forme relativement neutre, pour ce type de souris, lui permet de rester crédible dans un usage mixte travail et jeu. Seuls les fans de grosses souris très ergonomiques risquent de ne pas s’y retrouver. Évidemment, si c’est pour un usage surtout orienté bureautique, on préfèrera un autre modèle plus adapté que la souris ultra légère. Et finalement, si la coque ajourée vous gêne, il existe d’autres modèles ultralight avec une forme plus classique.

Rapport qualité/prix de la souris

L’Epomaker CarbonX attaque un segment très concurrentiel : celui des souris gaming ultra légères orientées FPS. Elle propose un capteur haut de gamme, une fréquence de polling de 8k Hz ce qui est très élevée, une vraie triple connectivité et un poids plume, pour un tarif inférieur aux monstres du marché. Tu paies surtout la légèreté et les performances en jeu, sans te retrouver sur des prix délirants.

Bien sûr, elle ne joue pas sur tous les tableaux. Enfin c’est ce qu’on se dit, elle ne devrait pas pouvoir rivaliser avec les gros noms du marché, mais pour l’instant, tout semble indiquer que c’est un bon produit. Certains détails comme les patins restent perfectibles. Pourtant, au regard du tarif réel constaté, le rapport qualité/prix est bon, même très bon. Pour un joueur qui veut une souris légère, performante et polyvalente sans exploser son budget, l’Epomaker CarbonX se place très bien.

Conclusion : comme les autres, en plus légère et moins chère

L’Epomaker CarbonX réussit son entrée dans le monde des souris gaming ultra légères. Elle ne révolutionne pas le genre, mais propose un mélange très cohérent entre légèreté, précision, confort et surtout : le prix. Elle assume ses compromis, certains modèles sont un peu plus légers mais ont moins d’autonomie.

Si tu cherches une souris pour les FPS qui limite la fatigue sans sacrifier les performances, l’Epomaker CarbonX mérite clairement ta considération. Si tu privilégies plutôt une énorme autonomie ou une forme très volumineuse pour la paume avec une forme plus conventionnelle, tu trouveras mieux ailleurs. Mais la Epomaker CarbonX vaut clairement le détour.