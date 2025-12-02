TUTO – Résilier Amazon Prime : les étapes à suivre pour mettre fin à votre abonnement

À l’approche des fêtes ou après une période intense de promotions comme le Black Friday, beaucoup d’internautes choisissent Amazon Prime pour profiter de la livraison rapide et des offres exclusives. Cependant, une fois les achats terminés, il est fréquent de ne plus avoir besoin de ce service. Dans ce tutoriel, on vous explique comment mettre fin à votre abonnement.

Pourquoi résilier Amazon Prime après le Black Friday ?

Le Black Friday est devenu un moment incontournable pour les consommateurs. Amazon Prime permet d’accéder plus vite aux ventes flash et de recevoir ses commandes en un jour. Pourtant, une fois cette période passée, certains utilisateurs n’ont plus d’intérêt à conserver l’abonnement. Les besoins changent, et il est inutile de payer pour un service que l’on n’utilise pas.

Résilier Amazon Prime est donc une décision logique pour ceux qui n’ont plus de commandes prévues ou qui préfèrent limiter leurs dépenses. Le service reste attractif, mais il n’est pas indispensable pour tout le monde.

La procédure de résiliation pas à pas

Amazon a prévu une méthode simple pour mettre fin à Prime, mais elle demande quelques clics précis. La première étape consiste à se connecter à son compte Amazon depuis un navigateur. Ensuite, il faut accéder à la rubrique « Votre compte » et choisir l’encart « Prime ». C’est là que se trouvent les options de gestion de l’abonnement.

Dans cette section, il suffit de cliquer sur « Mettre fin à l’abonnement et aux avantages ». Amazon propose alors plusieurs alternatives pour inciter à rester, mais il faut confirmer son choix en sélectionnant « Annulez mon abonnement maintenant ». La résiliation est immédiate et prend effet sans complication.

Que se passe-t-il après l’annulation ?

Lorsqu’un abonnement est annulé, Amazon prévoit un remboursement au prorata. Cela signifie que la somme correspondant à la période non utilisée est reversée sur le compte bancaire. Le montant dépend du type d’abonnement choisi, mensuel ou annuel, et du moment de l’arrêt. Cette politique permet de ne pas perdre d’argent inutilement.

Ainsi, si vous avez payé pour un an mais que vous résiliez après quelques mois, vous récupérerez la partie restante. C’est une garantie appréciable qui rend la résiliation plus sereine. Amazon assure que le virement est effectué rapidement, ce qui évite toute mauvaise surprise.

Voilà, vous savez désormais quelles sont les étapes à suivre pour résilier votre abonnement Amazon Prime. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment supprimer votre compte Disney+.