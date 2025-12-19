TCL impressionne au CES 2026 avec ses innovations et l’IA

Alors que le CES 2026 approche, TCL prépare de grandes surprises. De plus, le géant de l’électronique grand public promet d’impressionner avec des innovations visuelles avancées et une large gamme de produits basés sur l’intelligence artificielle. Ainsi, focus sur les nouveautés qui feront sensation à Las Vegas.

Les innovations visuelles de TCL dévoilées au CES 2026

Lors du salon, TCL mettra en avant ses écrans les plus perfectionnés. Les visiteurs pourront admirer une vaste sélection de tailles, de formes et de catégories. La technologie SQD-Mini LED de TCL fait figure de star. Elle se distingue par cinq atouts majeurs :

une palette de couleurs très large, fidèle à toutes les scènes,

aucune interférence de couleur pour plus de netteté,

de nombreuses zones de gradation locale,

une luminosité supérieure,

un design ultramince et élégant.

TCL présentera également de nouveaux smartphones et tablettes NXTPAPER avec protection oculaire, ainsi que des lunettes de réalité augmentée pour une expérience visuelle toujours plus immersive.

Intelligence artificielle : au cœur des nouveaux produits TCL

L’intelligence artificielle occupe une place centrale sur le stand TCL. La marque met en avant des appareils intelligents pensés pour simplifier le quotidien. Grâce à l’IA, la domotique devient accessible à tous :

climatiseurs et réfrigérateurs connectés, lave-linge intelligents, serrures de sécurité modernes, téléviseurs avec IA intégrée, lunettes et projecteurs augmentés de fonctionnalités IA.

Toutes ces nouvelles technologies sont conçues pour rendre la maison plus intelligente et plus connectée.

Des expériences immersives grâce aux technologies avancées de TCL

Avec ses nouveautés, TCL veut révolutionner le divertissement à la maison. Ainsi, les visiteurs du CES pourront tester de près ces équipements qui promettent une expérience immersive. Par ailleurs, la marque n’oublie pas la mobilité et la productivité, en intégrant l’IA dans ses tablettes, smartphones et dans tout l’écosystème maison-véhicule.

En résumé, TCL s’impose comme un acteur incontournable au CES 2026. Grâce à ses innovations visuelles et à ses produits intelligents, la marque dessine l’avenir de la maison connectée et de l’expérience audiovisuelle. Restez attentifs aux nouvelles annonces à venir lors du salon pour ne rien manquer.

