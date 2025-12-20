Vivez l’enthousiasme COMEUP 2025 : inspirez, connectez, innovez !

Le rendez-vous de l’innovation revient à Séoul en fin d’année ! Le festival mondial COMEUP 2025 promet de réunir du 10 au 12 décembre, dans l’immense complexe COEX, l’élite de l’écosystème startup du monde entier. Trois jours de rencontres, de découvertes et d’opportunités à ne pas manquer pour tous les amoureux de la tech et de l’entrepreneuriat.

Un festival à la hauteur des ambitions internationales

Lancé en 2019, le salon COMEUP s’est vite fait un nom sur la scène internationale. L’année dernière, le festival a attiré plus de 150 startups étrangères issues de 45 pays. Pour cette 7e édition, le mot d’ordre est clair : « Recode the Future ». Startups, investisseurs, géants de l’industrie et figures de l’innovation se rassemblent pour écrire une nouvelle page de l’histoire numérique mondiale.

Au programme : conférences, expositions, sessions d’investor relations (IR), networking ou encore open innovation. La liste des intervenants compte de grands noms tels que Tareq Amin (HUMAIN) et Park Sunghyun (Rebellions), prêts à inspirer et bousculer le public.

Un rendez-vous business incontournable

COMEUP 2025 mise gros sur la coopération internationale et l’investissement. Des dizaines d’investisseurs mondiaux, corporates et accélérateurs seront présents pour rencontrer les jeunes pousses locales : de Mercedes-Benz à NVIDIA, en passant par Hyundai ou NHN. Tout est fait pour maximiser les mises en relation, du biz-matching en one-to-one jusqu’aux stands d’investisseurs.

La dimension globale prend de l’ampleur avec de nouveaux pavillons nationaux : l’Australie, l’Angola, la Sierra Leone rejoignent notamment les délégations phares comme l’Arabie saoudite, le Japon ou le Canada. L’occasion de découvrir des innovations venues des quatre coins du monde, lors des expos, conférences et temps forts du salon.

Place à l’innovation sociale… et au grand public

Pour la première fois, le festival consacre un espace entier aux startups à impact social. Entrepreneurs et investisseurs spécialisés partageront leur expérience sur les défis mondiaux, du climat à l’inclusion. L’accompagnement ne s’arrête pas là : tout le monde pourra profiter d’un parcours guidé avec des experts (Docent Tour) ou faire ses emplettes au flea market des startups B2C.

Les étudiants auront également leur mot à dire avec une compétition d’idées inter-universités mettant en avant la prochaine génération d’entrepreneurs. Enfin, des événements spéciaux rythmeront le festival : compétition King of Kings, AI Challenge ou encore K-Startup Grand Challenge Demo Day.

Envie de vivre l’aventure de l’innovation ? Les inscriptions à COMEUP 2025 sont ouvertes jusqu’au 8 décembre sur comeup.org. Et vous, qu’attendez-vous pour rejoindre la révolution startup ? Partagez vos attentes et vos projets de visite dans les commentaires !