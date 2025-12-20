Actualités

FutureMain séduit le CES 2026 avec une IA puissante pour l’industrie

FutureMain présente ExRBM, une solution d'IA pour la maintenance industrielle au CES 2026.

FutureMain vient de créer l’événement au CES 2026 en dévoilant sa toute nouvelle solution d’intelligence artificielle verticale, ExRBM. Ce lancement marque un tournant majeur pour la maintenance industrielle et affiche l’ambition de l’entreprise de s’imposer à l’international. Retour sur cette évolution qui répond aux grands défis de l’industrie.

FutureMain innove avec ExRBM pour la maintenance industrielle

Avec ExRBM, FutureMain apporte une solution innovante pour le diagnostic d’équipements industriels. Ce système d’IA verticale s’appuie sur 37 ans de données d’ingénierie. Sa précision atteint 98 %, ce qui permet de détecter plus de 85 modes de défaillance. Grâce à cela, les entreprises passent d’une maintenance traditionnelle à une fiabilité de précision. ExRBM vise ainsi à réduire les pannes imprévues et les coûts.

Présentation d’ExRBM Portable+ au CES 2026 à Las Vegas

FutureMain a profité du CES 2026 pour lancer ExRBM Portable+. Cet appareil portable permet aux ingénieurs de réaliser des diagnostics rapides sur site. Même dans des conditions difficiles, l’analyse reste fiable. L’intégration d’une IA explicable offre des résultats clairs et compréhensibles. Cela aide à prendre des décisions rapides, limitant ainsi les temps d’arrêt.

Expansion internationale de FutureMain et stratégie mondiale

Le lancement au CES marque l’entrée de FutureMain sur le marché américain. Cette étape est cruciale dans sa stratégie d’expansion globale, déjà amorcée au Moyen-Orient et au Japon. L’entreprise vise à renforcer sa présence en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Une session spéciale au CES a permis de présenter les ambitions mondiales de la marque aux investisseurs.

Les avantages de l’IA verticale pour l’industrie manufacturière

L’IA verticale de FutureMain transforme la maintenance industrielle. Elle anticipe les pannes et optimise la gestion des équipements. Voici ses principaux avantages :

  • Réduction des coûts de maintenance
  • Précision accrue des diagnostics
  • Diminution des temps d’arrêt non planifiés
  • Décisions éclairées grâce à des données fiables

Toujours à la recherche de stabilité et de durabilité, l’industrie manufacturière bénéficie ainsi d’une solution efficace et simple à déployer.

Pour conclure, FutureMain avec ExRBM et son dispositif Portable+ apporte une nouvelle référence en maintenance industrielle. Par son innovation, la marque s’impose déjà comme un acteur majeur sur le plan mondial. Pour les industriels, cette avancée promet une gestion facilitée et des performances accrues. L’avenir de la maintenance passe désormais par l’intelligence artificielle verticale.

