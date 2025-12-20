Apple Music s’invite dans ChatGPT pour créer vos playlists de Noël en quelques secondes

Apple continue d’explorer le monde de l’intelligence artificielle en intégrant son service de streaming musical à ChatGPT. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs peuvent désormais demander à l’IA de composer des playlists personnalisées pour les fêtes de fin d’année. Une nouveauté qui simplifie la recherche musicale et illustre la volonté d’Apple de rendre ses services plus interactifs.

Les abonnés peuvent utiliser ChatGPT pour générer leurs playlists

Apple Music n’est pas connu pour ses avancées en intelligence artificielle. Pourtant, cette collaboration avec OpenAI marque une étape importante. Les abonnés peuvent désormais utiliser ChatGPT pour générer des playlists adaptées à leurs envies, simplement en formulant une demande en langage naturel. Par exemple, il suffit de demander une sélection de chansons festives ou un mélange de classiques et de nouveautés pour que l’IA propose une liste prête à être écoutée.

Cependant, les fonctionnalités restent limitées. En effet, ChatGPT ne permet pas encore de diffuser directement les morceaux dans l’application. Les utilisateurs peuvent écouter des extraits et accéder aux titres via Apple Music. Néanmoins, l’expérience complète se déroule toujours dans l’application officielle. Cette première version se concentre sur la découverte et la création de playlists, avec l’ambition d’élargir les usages dans le futur.

Un partenariat stratégique pour Apple et OpenAI

Après Adobe, c’est au tour d’Apple de rejoindre l’écosystème ChatGPT. Il faut dire qu’en ce moment, les grandes entreprises technologiques cherchent à intégrer l’IA dans leurs services pour offrir plus de personnalisation et de fluidité. Pour Apple, l’objectif est de montrer que son service musical peut s’adapter aux nouvelles habitudes numériques et séduire un public en quête de simplicité.

De son côté, OpenAI renforce l’attractivité de ChatGPT en multipliant les intégrations pratiques. L’ajout d’Apple Music permet de donner une dimension plus ludique et festive à l’IA, en phase avec la période des fêtes. Même si les options sont encore basiques, cette collaboration ouvre la voie à des usages plus riches. Par exemple, la création de playlists pour différents événements ou la découverte musicale guidée par l’intelligence artificielle.