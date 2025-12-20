Actualités

Saros : Housemarque dévoile son nouveau roguelite sci-fi aux Game Awards 2025

il y a 43 minutesDernière mise à jour: 19 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
saros

Les Game Awards 2025 ont été riches en annonces de jeux, et celle de Housemarque figure l’un des plus marquantes de l’événement. Le studio finlandais, désormais solidement installé parmi les figures majeures du jeu d’action narratif, a levé le voile sur Saros, une nouvelle licence assumant l’héritage de Returnal, mais en moins “hardcore”… Voici tout ce que l’on sait.  

Voir aussi : Divinity : Larian dévoile son « plus vaste RPG » lors des Game Awards 2025

Un univers oppressant au cœur de la planète Carcosa

Dans Saros, les joueurs incarnent Arjun Devraj, un “Soltari Enforcer” chargé d’enquêter sur une colonie disparue sur Carcosa, une planète prisonnière d’une éclipse permanente. Dès les premières images dévoilées aux Game Awards, l’atmosphère se distingue par sa lourdeur et son mystère, mêlant architecture alien, paysages désolés et phénomènes inexpliqués.

Housemarque promet une approche narrative plus affirmée que dans ses précédentes productions. L’histoire se dévoilera donc progressivement à travers les environnements, des personnages secondaires et des éléments narratifs intégrés au gameplay. Le tout, en conservant une part d’interprétation laissée au joueur.

Sur le plan du gameplay, Saros s’inscrit dans la continuité du savoir-faire de Housemarque. Action à la troisième personne, combats rapides et précis, et inspiration roguelite seront au cœur de l’expérience du jeu. La grande nouveauté réside dans une progression persistante plus marquée. Contrairement à Returnal, certaines améliorations et ressources sont conservées après la mort, offrant une sensation d’évolution constante.

Les affrontements s’annoncent exigeants, portés par des mécaniques défensives avancées, des capacités spéciales et une mise en scène spectaculaire. Housemarque parle d’une expérience plus accessible dans sa structure, mais toujours fidèle à son ADN exigeant.

Voici la bande-annonce de Saros, dévoilée lors des Game Awards 2025 : 

Saros, une exclusivité PlayStation ?

Comme Returnal à sa sortie, Saros sera disponible exclusivement sur PlayStation 5 le 30 avril 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec des éditions proposant un accès anticipé et du contenu cosmétique.

il y a 43 minutesDernière mise à jour: 19 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

Articles similaires

Mappedin lance un chatbot intelligent pour simplifier les voyages à l’aéroport de Calgary.
Mappedin optimise l’expérience des voyageurs à l’aéroport de Calgary grâce à l’IA
il y a 3 heures
Recode the Future ComeUp
Vivez l’enthousiasme COMEUP 2025 : inspirez, connectez, innovez !
il y a 4 heures
FutureMain présente ExRBM, une solution d'IA pour la maintenance industrielle au CES 2026.
FutureMain séduit le CES 2026 avec une IA puissante pour l’industrie
il y a 5 heures
apple music chatgpt
Apple Music s’invite dans ChatGPT pour créer vos playlists de Noël en quelques secondes
il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page