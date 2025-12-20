Actualités

Piratage chez SFR : des millions de clients exposés à une fuite de données

il y a 22 minutesDernière mise à jour: 20 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
L’opérateur télécom SFR traverse une nouvelle crise de cybersécurité. En effet, une intrusion informatique a permis à des pirates d’accéder aux données personnelles de ses abonnés. Noms, adresses, numéros de téléphone et références clients se retrouvent désormais dans la nature, exposant des millions de personnes à des risques accrus d’arnaques et de phishing.

Une cyberattaque ciblant les outils internes de SFR

Selon les informations communiquées par l’opérateur, l’attaque a visé un outil informatique utilisé pour gérer les interventions de raccordement sur le réseau fixe. Ce système, essentiel pour les techniciens, contenait des données sensibles liées aux clients. Les pirates ont réussi à s’y introduire et à consulter ces informations. Pour le moment, le nombre d’abonnés concernés reste inconnu.  

Selon SFR, aucune donnée bancaire n’a été compromise. Toutefois, les informations personnelles dérobées suffisent à alimenter des campagnes de phishing. Plusieurs abonnés ont déjà signalé avoir reçu des courriels frauduleux, preuve que les pirates exploitent rapidement les données volées. L’opérateur a déposé plainte et prévenu la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui suit désormais le dossier.

Quelles sont les conséquences directes pour les abonnés ?

Cette fuite de données survient à un moment critique, juste avant les fêtes de fin d’année. Les millions de clients concernés risquent donc d’être la cible d’arnaques par téléphone, SMS ou email. En effet, les cybercriminels utilisent souvent ces informations pour se faire passer pour des services officiels. Ils incitent les victimes à fournir des données supplémentaires ou à cliquer sur des liens piégés.

Face à cette situation, SFR affirme avoir rapidement bloqué l’accès non autorisé et renforcé ses contrôles de sécurité. L’entreprise tente de rassurer ses abonnés en expliquant que l’incident est désormais clos. Malgré tout, la confiance des clients est mise à rude épreuve, d’autant que ce piratage intervient après une précédente attaque en septembre.

Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

