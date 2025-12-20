OnePlus frappe fort : nouveautés puissantes pour un quotidien simplifié

La marque OnePlus continue d’impressionner avec ses annonces. Aujourd’hui, la firme chinoise lève le voile sur deux nouveaux produits très attendus : la OnePlus Pad Go 2, une tablette taillée pour la productivité et le divertissement, et la OnePlus Watch Lite, sa montre connectée accessible et ultra-lisible, prêtes à s’installer sur nos bureaux et poignets dès leur lancement.

OnePlus Pad Go 2 : puissance, autonomie et créativité au rendez-vous

Avec la OnePlus Pad Go 2, la marque met la barre haut. Elle embarque un puissant processeur octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra, gravé en 4 nm. Selon les tests TÜV SÜD, ce chipset assure des performances constantes jusqu’à quatre ans, un bel exploit dans le monde des tablettes.

Côté batterie, OnePlus fait fort : la Pad Go 2 dispose de 10 050 mAh, soit de quoi tenir 15 heures en lecture vidéo ou 53 heures en musique. Et si votre téléphone menace de vous lâcher ? La tablette propose la recharge inversée filaire pour dépanner vos autres appareils, pratique en déplacement.

L’écran impressionne lui aussi. Avec sa dalle 12,1 pouces (30,73 cm) et ses 900 nits de luminosité, elle assure une lisibilité irréprochable. Par ailleurs, les amateurs de vidéo apprécieront la compatibilité Dolby Vision et la couverture DCI-P3 à 98 %. De plus, la certification TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 promet une utilisation confortable pour les yeux. Enfin, les étudiants et créatifs vont adorer le nouveau OnePlus Pad Go 2 Stylo. Ce stylet inédit se recharge ultra rapidement : dix minutes suffisent pour une demi-journée d’écriture ou de croquis ! Prendre des notes ou dessiner n’a jamais été aussi simple, d’autant que le logiciel interne Open Canvas optimise le multitâche.

OnePlus Watch Lite : la smartwatch accessible pour tous les usages

Du côté des montres connectées, la OnePlus Watch Lite apporte son lot de nouveautés. Son écran AMOLED 1,46 pouce atteint 3 000 nits de luminosité, idéal pour lire l’heure ou ses notifications même sous un soleil de plomb. Grâce à la technologie Aqua Touch, l’écran reste fluide et réactif même si vos mains sont mouillées après une séance de sport ou sous la pluie.

Outre son design soigné, la Watch Lite promet toutes les fonctions d’une grande, et ce à un tarif qui s’annonce abordable. Ainsi, elle cible directement tous ceux qui veulent s’équiper sans se ruiner, sans pour autant faire de compromis sur la lisibilité ou le confort.

OnePlus a donné rendez-vous au public le 17 décembre pour découvrir en détail la Pad Go 2 et la Watch Lite. Dès lors, que pensez-vous de ces nouveautés ? Par ailleurs, comptez-vous craquer pour la tablette ou la montre ? Enfin, venez en débattre en commentaires et partagez l’info sur vos réseaux !