Ubisoft Forward : Prince of Persia va avoir droit à une mise à jour…et un remake !

Clap de fin pour la grande conférence annuelle d’Ubisoft. Durant la soirée du 10 juin, l’éditeur de jeux vidéo français a présenté sa nouvelle pépite Assassin’s Creed Shadows, mais pas que. À la surprise de tous, il annonce quelques mises à jour pour ses deux derniers jeux Prince of Persia, et également un aperçu de ce qui est le remake du meilleur jeu de la licence. De quoi faire replonger les nostalgiques dans les sables…du temps.

35 ans, ça se fête !

Alors que tout le monde s’est focalisé sur le gameplay du prochain jeu Assassin’s Creed, Ubisoft a fait une annonce surprise. En guise de célébration des 35 ans de sa franchise Prince of Persia, la firme française va déployer une mise à jour pour les deux derniers jeux de la licence.

La première concerne Prince of Persia : The Lost Crown. Sorti en janvier 2024, le jeu d’action en plateforme 2D a très vite conquis les fans de la licence. En effet, il adopte les mêmes mécanismes de jeu que le tout premier opus, sorti en 1989. Au vu de son succès, Ubisoft a décidé d’enrichir le contenu du jeu en proposant plus de défis dans une prochaine mise à jour. Elle portera le nom de Divine Trials, et sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Enfin, pour offrir plus d’aventures, le DLC “Mask of Darkness” sortira également en septembre 2024.

Après The Lost Crown, vient The Rogue Prince of Persia. Développé par le studio Evil Empire, ce jeu de plateforme embarque un gameplay roguelike à la sauce Dead Cells. Disponible en early access sur Steam depuis le 27 mai 2024, le jeu bénéficiera aussi d’une mise à jour intitulée « Temple du Feu ». Elle va apporter plus de difficulté, notamment avec l’arrivée de deux nouveaux ennemis : le Shielded Warrior et le Duellist.

Prince of Persia : The Sands of Time…bientôt ?

Mais avant le clap de fin de la conférence, une brève, mais grande annonce apparaît. Derrière le plan d’une bougie en train de s’éteindre, une date se profile : 2026. Il s’agit de la date de sortie de Prince of Persia: The Sands of Time ! Les fans de la licence auront donc droit au remake du jeu de 2003, considéré comme le meilleur Prince of Persia de tous les temps. Et selon Ubisoft, le jeu est déjà en phase de développement.

Une excellente nouvelle pour clore l’Ubisoft Forward en beauté !

